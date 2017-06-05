طيران الاتحاد توقف رحلاتها من وإلى الدوحة

أعلنت طيران الاتحاد عن وقف رحلاتها من وإلى الدوحة اعتبار من غد الثلاثاء الموافق السادس من يونيو وحتى إشعار آخر، وأشار البيان إلى أن آخر رحلة من ابو ظبي إلى الدوحة ستغادر غدا وهي الرحلة EY399 التي ستقلع في الثانية و45 دقيقة ظهرا وفقا لمتحدث باسم الشركة.

وسيكون موعد مغادرة آخر رحلة من الدوحة إلى أبو ظبي في الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت الدوحة غدا الثلاثاء السادس من يونيو، وستتواصل الرحلات اليوم كما هو معتاد. ويجري تزويد المشافرين من وإلى الدوحة على طيران الاتحاد بخيارات بديلة بما فيها استرداد ثمن التذاكر وإعادة الحجز إلى وجهات أخرى قريبة على متن رحلات طيران الاتحاد.

ويمكن الحصول على تفاصيل أوسع بالاتصال بطيران الاتحاد على الرقم - 97125990000 + أو زيارة الموقع www.etihad.com