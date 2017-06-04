رياح شديدة تتسبب بتغطية جزء من جسر الملك فهد بالرمال

تسببت "رياح البوارح" التي اجتاحت شرق السعودية يومي الأربعاء والخميس الماضيين في زحف الرمال لتغطي جزءاً من جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بالبحرين.





وقالت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية أمس السبت إن الرياح تسببت أيضاً بعرقلة سير المسافرين، من بداية الجسر بالجانب السعودي في منطقة توسعة الجزر.