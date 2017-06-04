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رياح شديدة تتسبب بتغطية جزء من جسر الملك فهد بالرمال

أريبيان بزنس
الأحد، 4 يونيو 2017
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رياح شديدة تتسبب بتغطية جزء من جسر الملك فهد بالرمال
الرمال تغطي جزءاً من جسر الملك فهد - "سبق"

 تسببت "رياح البوارح" التي اجتاحت شرق السعودية يومي الأربعاء والخميس الماضيين في زحف الرمال لتغطي جزءاً من جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بالبحرين.


وقالت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية أمس السبت إن الرياح تسببت أيضاً بعرقلة سير المسافرين، من بداية الجسر بالجانب السعودي في منطقة توسعة الجزر.

 

وشرعت الجهات المختصة في إزالة الرمال، ووضع إرشادات للسلامة المرورية، وحواجز تنبيه لقائدي المركبات على الطريق.

 

وتعرضت المنطقة الشرقية لرياح شديدة، وموجة غبار نهاية الأسبوع الماضي، وبلغت سرعة الرياح 33 عقدة، شمالية وشمالية غربية.

 

وترتبط السعودية والبحرين بجسر الملك فهد البحري وتم افتتاحه في العام 1986 ويبلغ طوله 25 كيلو متراً، ويعد جسر الملك فهد الأطول في الشرق الأوسط كما أنه أكثر جسور العالم تكلفة حيث بلغت تكلفة إنشائه 3 مليارات ريال (حوالي 800 مليون دولار).

 

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