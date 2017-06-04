قطر تستدعي مركبات مازيراتي طراز جيبلي وكواتروبورتي بسبب خلل

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل سيارات مازيراتي جيبلي عن استدعاء مركبات مازيراتي طراز جيبلي وطراز كواتروبورتي موديل 2014 وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل باب السائق.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة على موقعها الإلكتروني إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

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