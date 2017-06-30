جسر الملك فھد أعلى عبور بين السعودية والبحرين منذ افتتاحه

(أريبيان بزنس/ وكالات) - سجل منفذ جسر الملك فھد يوم الأربعاء الماضي عبور نحو 116 ألف مسافر وهي أعلى وتيرة عبور يومیة في أعداد العابرين له منذ افتتاح الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين سنة 1986.
ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، كشف الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي عن أعلى إحصائية يومية للعابرين من منفذ جسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين منذ افتتاحه، حيث بلغ عدد عابري جسر الملك فهد يوم الأربعاء الماضي 115749 عابر بينما بلغ مجموع عابريه منذ يوم الأحد غرة شوال وحتى نهاية (الأربعاء الماضي 342810 عابر.
وكانت المديرية العامة لجوازات المنطقة الشرقية أعلنت في وقت سابق عن اعتماد فتح 4 مسارات عكسية في منطقة إجراءات المغادرة لمملكة البحرين بشكل يومي خلال إجازة عيد الفطر المبارك بهدف الحد من الازدحام، في الوقت الذي أكدت على فتح 21 مساراً في المغادرة وعدد 17 مساراً بالقدوم لمواجهة الأعداد الكبيرة المتوقعة للمسافرين خلال مثل هذه الإجازات السنوية.
وترتبط السعودية والبحرين بجسر الملك فهد البحري وتم افتتاحه في العام 1986 ويبلغ طوله 25 كيلو متراً، ويعد جسر الملك فهد الأطول في الشرق الأوسط كما أنه أكثر جسور العالم تكلفة حيث بلغت تكلفة إنشائه ثلاثة مليارات ريال (حوالي 800 مليون دولار).
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