دبي تنجز 90% من مشروع الجسر المؤدي من شارع الخيل لشارع المركز المالي

أعلن سعادة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن انجاز اكثر من 90% من مشروع الجسر المؤدي من شارع الخيل الى شارع المركز المالي، الذي تنفذه الهيئة بالتنسيق والتعاون مع اعمار العقارية، بتكلفة 177 مليون درهم، ويتوقع انجازه بالكامل في نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال تفقد الطاير لسير العمل في المشروع الذي يتضمن انشاء جسر يربط شارع الخيل بشارع المركز المالي، يتكون من مسارين في اتجاه واحد بطول 1270 متراً، وعرض ما بين 11 الى 15 متراً، ويرتكز الجسر على أعمدة منفردة حيث يمر فوق قناة دبي المائية، كما يتضمن المشروع أيضا أعمال انارة وأعمال خدمات البنية التحتية التي تشمل تحويل الخدمات المتأثرة من مياه وكهرباء وري وصرف صحي وخطوط الاتصالات.
واستمع المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الى شرح عن المشروع الذي يبدأ من تقاطع شارع راس الخور مع شارع الخيل لتسهيل الحركة المرورية وتوزيعها، حيث سيتم توسعة الشارع القائم حاليا بإضافة مسارين بطول 480 مترا، بهدف توفير حركة مرورية مباشرة من شارع دبي ـ العين على طريق الخيل مروراً بالمسار العلوي من شارع المركز المالي، إضافة إلى توفير مدخل لمبنى المواقف المرتبط بتوسعة دبي مول.
ويساهم المشروع في تحسين مستوى الحركة المرورية على امتداد شارع المركز المالي والتقاطعات السطحية، من خلال تخفيف الكثافة المرورية على التقاطعات المؤدية لبوليفارد محمد بن راشد، حيث سيرفع المشروع الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 4500 مركبة خلال ساعات الذروة، كما سيخدم العديد من المشاريع التطويرية ويخفف الضغط على شبكة الطرق القائمة حالياً.
وياتي تنفيذ مشروع الجسر المؤدي من شارع الخيل الى شارع المركز المالي لاستيعاب التوسعة الكبيرة التي تقوم بها شركة اعمار العقارية لــ "دبي مول" أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم لاستقبال أكثر من 100 مليون زائر سنويا، حيث تتضمن التوسعة إنشاء قسم لمتاجر الأزياء إلى جانب المول القائم مما يضيف مساحة 75 ألف متر مربع إلى المركز التجاري، فضلا عن 25 ألف متر لمواقف السيارات.المزيد من أخبار الإمارات
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