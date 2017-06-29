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تسجيل 1346 حادثا مروريا في دبي خلال عطلة عيد الفطر ووفاة 5 أشخاص﻿ في أبو ظبي﻿

أريبيان بزنس
الخميس، 29 يونيو 2017
تسجيل 1346 حادثا مروريا في دبي خلال عطلة عيد الفطر ووفاة 5 أشخاص﻿ في أبو ظبي﻿
المصدر: صحيفة البيان

قال الرائد أحمد عبد الرحمن عقيل، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة، في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن المركز تلقى 15 ألفاً و263 مكالمة هاتفية خلال عطلة عيد الفطر السعيد، فيما سجل وقوع 1346 حادثا مروريا خلال الفترة ذاتها.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص دائما على إطلاق حملات توعوية أمنية ومرورية بين أفراد المجتمع، من خلال تنظيم برامج وورش عمل وإطلاق حملات موجهة لكافة الشرائح للالتزام بالقوانين وقواعد السلامة المرورية لاسيما قائدي المركبات ومستخدمي الطرق.

ودعا الجمهور الاتصال بالرقم (999) في الحالات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم (901) في حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي، مثل الاستفسارات الجنائية والمرورية، وكيفية استخراج شهادات بحث الحالة الجنائية، وشهادة من يهمه الأمر، وشهادة تصريح الدفن، وكيفية الاشتراك في برنامج أمن المساكن، بالإضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بخدمة أمراض القلب وغيرها من الاستفسارات الاخرى، منوهاً إلى أن الرقم 999 مخصص للطوارئ فقط، فيما تم تخصيص 901 للاستفسارات الأخرى.

من جانب آخر، توفي 5 أشخاص وأصيب 5 آخرين بإصابات بليغة في 23 حادث مروري وقعت خلال عطلة عيد الفطر على مستوى إمارة ابوظبي بحسب صحيفة البيان.

 وتنوعت الحوادث ما بين صدم ودهس وتدهور، ومن أبرز أسبابها الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بالمسارات وعدم تقدير مستعملي الطريق وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والإهمال وعدم الانتباه وعدم ترك مسافة كافية.

وقال العميد محمد ضاحي الحميري مدير إدارة مرور أبوظبي في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي ان القيادة العامة للشرطة تحرص على توعية قائدي المركبات وتزويدهم بالنصائح التي تعزز من سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام من خلال حملة "سعادتنا في سلامتكم".

 

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