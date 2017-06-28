Arabian business
مواصلات

السماح بتظليل زجاج السيارات بنسبة 50% في الإمارات

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السماح بتظليل زجاج السيارات بنسبة 50% في الإمارات

 بموجب القانون المروري المعدل من قبل وزارة الداخلية سيتمكن سائقو المركبات من تظليل زجاج السيارات بمعدل لا يزيد على 50 في المئة من مستوى الرؤية الداخلية للمركبة، وذلك بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 30 في المئة، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2017، وفقا لصحيفة البيان. 

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أعلنت عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي لإجراءات إصدار وتجديد رُخص القيادة رقم "177 " لعام 2017 ، ووفقا للمادة "84 " من القرار الوزاري، وذلك في الأول من يوليو المقبل، في إطار التزامها بتطبيق القرار، اتساقا مع المصلحة العامة في هذا المجال.

ودعا العميد علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام والتقيد بقواعد وقانون السير والمرور، مؤكداً أن التعديلات في اللائحة التنفيذية وقواعد واجراءات الضبط المروري جاءت من أجل مصلحة مستخدمي الطريق بما يسهم في توفير السلامة المرورية وان يكون تطبيق تلك الاجراءات دافعاً للسائقين للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح بما يعزز من الجهود المبذولة في إطار الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

أبو ظبي: إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان من الأول من يوليو

الإمارات: إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان

الاشعار بالتعهد بدلا من المخالفة المرورية مبادرة من شرطة دبي

دبي: خفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات بنسبة 50%

تعليقات

المزيد في مواصلات

أبو ظبي: إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان من الأول من يوليو

مبادرتان جديدتان من طيران الإمارات لتحسين تجربة المسافرين

الإمارات: تقليص صلاحية رُخص السواقة إلى سنتين وخمس سنوات

تدشين المقر الجديد لمركز جمارك ميناء راشد بخدمات 7 نجوم

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السعودية: البدء بتحصيل رسوم إغراق على بطاريات السيارات الكورية

أبو ظبي: إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان من الأول من يوليو

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »