السماح بتظليل زجاج السيارات بنسبة 50% في الإمارات

بموجب القانون المروري المعدل من قبل وزارة الداخلية سيتمكن سائقو المركبات من تظليل زجاج السيارات بمعدل لا يزيد على 50 في المئة من مستوى الرؤية الداخلية للمركبة، وذلك بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 30 في المئة، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2017، وفقا لصحيفة البيان.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أعلنت عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي لإجراءات إصدار وتجديد رُخص القيادة رقم "177 " لعام 2017 ، ووفقا للمادة "84 " من القرار الوزاري، وذلك في الأول من يوليو المقبل، في إطار التزامها بتطبيق القرار، اتساقا مع المصلحة العامة في هذا المجال.

ودعا العميد علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام والتقيد بقواعد وقانون السير والمرور، مؤكداً أن التعديلات في اللائحة التنفيذية وقواعد واجراءات الضبط المروري جاءت من أجل مصلحة مستخدمي الطريق بما يسهم في توفير السلامة المرورية وان يكون تطبيق تلك الاجراءات دافعاً للسائقين للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح بما يعزز من الجهود المبذولة في إطار الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً.

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