أبو ظبي: إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان من الأول من يوليو

سيتم قريبا إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان وفرض غرامة 400 درهم و4 نقاط مرورية لهذه المخالفة في إمارة أبو ظبي وذلك مع دخول اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995بحسب القرارين الوزارين "177 "و " 178 " لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، حيز التنفيذ في الأول من يوليو بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وكذلك يبدأ في الأول من يوليو المقبل العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لقانون سريان عدة تعديلات أبرزها فرض غرامة 1000 درهم لتجاوز الإشارة الضوئية من قبل المركبات الخفيفة أو من قبل الدراجات الآلية 1000 درهم وحجز المركبة شهر وتسجيل 12 نقطة على السائق وعرقلة حركة السير "التجمهر" أثناء الحوادث كما هو حال التجاوز من كتف الطريق بغرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية.

كما شملت التعديلات السماح بنسبة 50% لتلوين الزجاج للمركبات ما عدا الأمامي، وفرض غرامة قدرها 3 آلاف درهم و24 نقطة مرورية لنقل ركاب من دون تصريح و3 آلاف درهم وحجز المركبة 90 يوما لاستخدام الدراجة ذات الـ3 عجلات على الطرق.