أبو ظبي: إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان من الأول من يوليو

سيتم قريبا إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان وفرض غرامة 400 درهم و4 نقاط مرورية لهذه المخالفة في إمارة أبو ظبي وذلك مع دخول اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995بحسب القرارين الوزارين "177 "و " 178 " لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، حيز التنفيذ في الأول من يوليو بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
وكذلك يبدأ في الأول من يوليو المقبل العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لقانون سريان عدة تعديلات أبرزها فرض غرامة 1000 درهم لتجاوز الإشارة الضوئية من قبل المركبات الخفيفة أو من قبل الدراجات الآلية 1000 درهم وحجز المركبة شهر وتسجيل 12 نقطة على السائق وعرقلة حركة السير "التجمهر" أثناء الحوادث كما هو حال التجاوز من كتف الطريق بغرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية.
كما شملت التعديلات السماح بنسبة 50% لتلوين الزجاج للمركبات ما عدا الأمامي، وفرض غرامة قدرها 3 آلاف درهم و24 نقطة مرورية لنقل ركاب من دون تصريح و3 آلاف درهم وحجز المركبة 90 يوما لاستخدام الدراجة ذات الـ3 عجلات على الطرق.
وتضمن القرار إلزام السائقين بتوفير كراسي مخصصة للأطفال دون سن الرابعة، وغرامة 400 درهم للسماح للطفل من سن العاشرة فما دون، أو أن يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، وفرض غرامة 50 درهماً يومياً عن عدم استلام المركبة بعد انتهاء مدة الحجز، بحد أقصى 3000 درهم، إضافة إلى مواد عدة متعلقة بغرامات للقيادة المتهورة.
واكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعدادها لتطبيق تلك اللائحة والمخالفات الجديدة على السائقين بحسب ما هو منصوص عليه في جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية على مستوى إمارة ابوظبي بدءا من سريان العمل بذلك وعقدت اجتماعات مع الشركاء الرئيسين للتنسيق بشأن التعديلات الجديدة.
ودعا العميد علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام والتقيد بقواعد وقانون السير والمرور.. مؤكدا أن التعديلات في اللائحة التنفيذية وقواعد واجراءات الضبط المروري جاءت من أجل مصلحة مستخدمي الطريق بما يسهم في توفير السلامة المرورية وان يكون تطبيق تلك الاجراءات دافعا للسائقين للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح بما يعزز من الجهود المبذولة في إطار الأولوية الاستراتيجية لشرطة ابوظبي لجعل الطرق أكثر أمنا.
وأفاد أن شرطة ابوظبي أكملت استعدادها لتطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة بشرح التعديلات الجديدة التي نص عليها جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية في عدد من المحاضرات والورش التدريبية لمنتسبي مديرية المرور والدوريات وتعزيز التوعية لقائدي المركبات عبر حساب شرطة أبوظبي في مواقع التواصل الاجتماعي عن مواد القانون وتوزيع مطبوعات توعية عن المخالفات المرورية الجديدة للجمهور بمركز المارينا التجاري بأبوظبي وحثهم على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور.
وأوضح مدير قطاع العمليات المركزية أن شرطة ابوظبي منحت السائقين فرصة لتصحيح أوضاعهم قبل تطبيق التعديلات الجديدة من خلال مبادرة إلغاء النقاط المرورية المسجلة عليهم وتم إحتسابها قبل تطبيق اللائحة المعدلة في يوليو المقبل - ويستثنى من الإلغاء أصحاب المخالفات الخطرة مثل مخالفات قيادة المركبة بتهور ومخالفات السرعات الزائدة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة تشكل خطر على الجمهور وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول او ما في حكمه -.
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