مبادرتان جديدتان من طيران الإمارات لتحسين تجربة المسافرين

أعلنت طيران الإمارات عن بدء التنفيذ الفوري لمبادرتين جديدتين من شأنهما تسهيل تجربة المسافرين في المبنى 3 بمطار دبي الدولي وهما التكنولوجيا البيومترية والبوابات الآلية الجديدة لمراقبة المنافذ، واللتان ستتاحان بالكامل خلال فترة تتراوح بين 12 الى 18 شهراً.

وتعد هاتان المبادرتان أول مشروعين يقرهما الفريق المشترك الذي يجري حاليا مراجعة لجميع نقاط التعامل مع المسافرين في مطار دبي الدولي، بهدف تعزيز تجربة العملاء بصورة شاملة، ويجمع هذا النهج التعاوني الفريد، الذي تم إطلاقه في مايو الماضي وأثمر نتائج إيجابية فورية، بين كل من طيران الإمارات وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وشرطة دبي ومطارات دبي.

وستساعد المبادرتان الجديدتان على تسريع إجراءات المسافرين، وتسهيل عبورهم نقاط التفتيش المتعددة داخل المطار بسلاسة تامة، حسب ماأفادت وكالة أنباء الإمارات.