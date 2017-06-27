الإمارات: تقليص صلاحية رُخص السواقة إلى سنتين وخمس سنوات

عامان لرخص القيادة الجديدة.. و10 سنوات تمديد للمواطنين و5 للمقيمين مع بدء "طرق دبي" تطبيق القانون الاتحادي بشأن مُدد صلاحية رُخص السواقة أول يوليو المقبل.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي لإجراءات إصدار وتجديد رُخص القيادة رقم "177 " لعام 2017 ، ووفقا للمادة "84 " من القرار الوزاري، وذلك في الأول من يوليو المقبل، في إطار التزامها بتطبيق القرار، اتساقا مع المصلحة العامة في هذا المجال
وتفصيلا، قال السيد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن القرار الوزاري رقم "177 " المادة "84 "، سيبدأ تطبيقه في الأول من شهر يوليو المقبل، وتضمن عدة اشتراطات بشأن إصدار وتجديد رُخص القيادة، حيث نص على أن تكون فترة صلاحية إصدار رخصة القيادة للمرة الأولى أو استبدالها لمدة عامين لمن هم في عمر 21 سنة وما فوق للمتقدمين من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الجنسيات الأخرى، بينما تكون فترة الصلاحية الممنوحة لتجديد الرُخص 10 سنوات لمن هم في عُمر 21 سنة فما فوق لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما تصبح 5 سنوات لنفس الفئة العُمرية للجنسيات الأخرى، موضحا، أنه بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم أقل من 21 عاما من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات الأخرى، فإن الفترة الممنوحة لصلاحية رُخص القيادة للمرة الأولى أو استبدالها أو تجديدها تكون لمدة عام واحد كما هو مُطبق حالياً.
وأكد بهروزيان، أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائما على التزامها بالقوانين الاتحادية والوزارية فيما يتعلق بإجراءات رُخص القيادة والأعمار المرتبطة بإصدارها أو تجديدها، بما يحقق المصلحة العامة، ويجسّد رؤية الهيئة المتمثلة بـ "تنقل آمن وسهل للجميع".
وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد أصدر في شهر أبريل الماضي القرار الوزاري رقم «177» لسنة 2017 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «21» لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
ونصت المادة 84 من اللائحة المعدلة على أن تكون رخص القيادة الجديدة المنصوص عليها في المادة 83 من هذه اللائحة والتي تصدر لأول مرة صالحة لمدة سنتين، وأما الرخص المجددة فتكون صلاحيتها على النحو الآتي: أ- 10 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بالنسبة للمواطنين و5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بالنسبة لغير المواطنين.
ويجوز بقرار من وكيل وزارة الداخلية بناء على توصية المجلس المروري الاتحادي، استحداث فئات جديدة لرخص القيادة المشار إليها في المادة «83» من هذه اللائحة أو إصدار رخص القيادة بمدد أقل وبما لا تقل عن سنة واحدة.
واشترطت المادة 85 من تعديلات اللائحة لمنح رخص القيادة أو تجديدها توافر الشروط مع مراعاة أحكام المادتين «83-84» من هذه اللائحة، شرط السن وفقاً للأحكام المقررة في القانون ولائحته التنفيذية والخلو من الأمراض التي قد تعيق أو تؤثر في قدرته على القيادة ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهات الصحية المختصة في الدولة واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة بهذه اللائحة، ودفع الرسوم المقررة.
ويشترط بالنسبة لغير المواطنين الحصول على إقامة سارية المفعول، ما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وعلى سلطة الترخيص التنسيق مع الجهات الصحية المختصة بالدولة لموافاتها بالأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر في قدرتهم على قيادة المركبة.
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