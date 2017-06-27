الإمارات: تقليص صلاحية رُخص السواقة إلى سنتين وخمس سنوات

عامان لرخص القيادة الجديدة.. و10 سنوات تمديد للمواطنين و5 للمقيمين مع بدء "طرق دبي" تطبيق القانون الاتحادي بشأن مُدد صلاحية رُخص السواقة أول يوليو المقبل.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي لإجراءات إصدار وتجديد رُخص القيادة رقم "177 " لعام 2017 ، ووفقا للمادة "84 " من القرار الوزاري، وذلك في الأول من يوليو المقبل، في إطار التزامها بتطبيق القرار، اتساقا مع المصلحة العامة في هذا المجال

وتفصيلا، قال السيد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن القرار الوزاري رقم "177 " المادة "84 "، سيبدأ تطبيقه في الأول من شهر يوليو المقبل، وتضمن عدة اشتراطات بشأن إصدار وتجديد رُخص القيادة، حيث نص على أن تكون فترة صلاحية إصدار رخصة القيادة للمرة الأولى أو استبدالها لمدة عامين لمن هم في عمر 21 سنة وما فوق للمتقدمين من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الجنسيات الأخرى، بينما تكون فترة الصلاحية الممنوحة لتجديد الرُخص 10 سنوات لمن هم في عُمر 21 سنة فما فوق لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما تصبح 5 سنوات لنفس الفئة العُمرية للجنسيات الأخرى، موضحا، أنه بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم أقل من 21 عاما من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات الأخرى، فإن الفترة الممنوحة لصلاحية رُخص القيادة للمرة الأولى أو استبدالها أو تجديدها تكون لمدة عام واحد كما هو مُطبق حالياً.