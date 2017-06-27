تدشين المقر الجديد لمركز جمارك ميناء راشد بخدمات 7 نجوم

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسات الرائدة تحقق أعلى معايير مستويات الأداء، وتعمل على المحافظة عليها عبر تلبية متطلبات العملاء وتجاوز توقعاتهم، مشيراً إلى أن نجاحنا في مؤسسة الموانئ والجمارك يكمن في تبنينا التميز والتطوير كنهج حياة وثقافة مؤسسية راسخة، أهلتنا أن نحقق ريادة عالمية في مؤشرات أدائنا، وإنجازات غير مسبوقة على كافة الصعد العالمية والإقليمية والمحلية.

وقال خلال افتتاح المقر الجديد لمركز جمارك ميناء راشد والمتوافق مع نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك على إسعاد متعاملينا، وتقديم خدمات ذكية متميزة ذات قيمة مضافة لهم، بما يعزز من العائد على استثماراتهم، عبر مراكز جمركية ذات 7 نجوم تتميز بالرفاهية في خدمة المتعاملين، تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحكومة المستقبل، بأن تكون المقار الحكومية شبيهة بفنادق السبع نجوم في جودة خدماتها، وشبيهة بشركات الطيران التي تعمل (24) ساعة يومياً، مشيراً إلى المراكز الجمركية في المؤسسة تعتبر من أهم مقومات تطوّر عملها باعتبارها الواجهة المباشرة لها مع جمهور المتعاملين، بما يواكب المتطلبات والمواصفات القياسية الإماراتية للخدمة الحكومية المتميزة.

ويتميز المقر الجديد لمركز جمارك ميناء راشد والذي تم تصميمه وفقاً لأحدث مقاييس البناء المعاصر، بخدمات تتميز بالرفاهية والفخامة، كما روعي في تصميمه أن يتناسب بالكامل مع أصحاب الهمم ، وتم تزويد المركز بعدد 500 موقف للسيارات، وسيارات كهربائية لنقل العملاء من المواقف إلى مقر المركز، كما تم تخصيص ردهة لعملاء جمارك دبي المميزين لإنجاز معاملتهم فيها بسهولة وسرعة فائقة في جو من الفخامة والرفاهية.

وأفاد سلطان أحمد بن سليم أن استراتيجية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع رؤية الإمارات وخطة دبي 2021، عبر خلق بيئة محفزة للتميز والابداع والابتكار، نسعى من خلالها إلى استشراف المستقبل وتفعيل الممكنات وتبني الأنظمة الذكية لتحقيق نتائج متميزة تضمن للإمارات الريادة العالمية، وتقدمها على مؤشرات التنافسية العالمية، تحقيقاً لمئوية الإمارات 2071 بتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة، استعداداً للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتمد استراتيجية تمتاز بالكفاءة والسرعة في الاستجابة إلى المتغيرات والتوجهات الحكومية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تعزز من الاستمارات الخارجية، وفي ضوء هذه الاستراتيجية نعمل على الوصول بخدماتنا المبتكرة إلى فئة سبع نجوم عبر دمج الخدمات وإعادة تصميم مراكز خدمة العملاء بما يلبي طموحهم، ويوفر الوقت والجهد عليهم.





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