وزارة العمل توقف خدماتها عن السعودية للخدمات الأرضية لمخالفتها القوانين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادرها أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت خدماتها عن الشركة السعودية للخدمات الأرضية -التابعة للخطوط الجوية السعودية التي تديرها الدولة- بسبب عدم التزامها بقرارات الوزارة التي صدرت بحقها قبل أيام.
وكانت وزارة العمل قد رصدت، مؤخراً، نحو 90 مخالفة بالشركة منها ما يتعلق بتوظيف وافدين أجانب في مهن مقصورة على سعوديين، وفرضت عليها، أواخر الأسبوع الماضي، غرامات تصل لمليوني ريال (534 ألف دولار) وألزمتها بالاستغناء عن الموظفين الأجانب، لكن الشركة لم تفعل.
وكانت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بررت، مؤخراً، تعيينها 60 موظفاً فلبينياً للعمل في الكاونترات التابعة للشركة براتب شهري يصل إلى 6 آلاف ريال (1600 دولار) بضيق الوقت وزيادة عدد المعتمرين والحجاج هذا العام بنسبة 20 بالمئة.
ونقلت صحيفة "مكة" المحلية نقلت يوم 14 يونيو/حزيران الماضي عن مسؤول بالشركة السعودية للخدمات الأرضية قوله إن الموظفين المعينين من الجنسية الفلبينية وتمتد عقودهم لمدة سنتين، وإن الشركة احتاجت لتوظيفهم لخبرتهم في تشغيل أنظمة الشركات، فهم متدربون بشكل كاف ولديهم الخبرة في 4 أو 5 أنظمة تشغيل، وفي حال استقطاب الشباب السعوديين في هذا الوقت فلن تتمكن الشركة من تدريبهم بشكل كاف لضيق الوقت.المزيد من أخبار السعودية
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