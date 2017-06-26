وزارة العمل توقف خدماتها عن السعودية للخدمات الأرضية لمخالفتها القوانين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادرها أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت خدماتها عن الشركة السعودية للخدمات الأرضية -التابعة للخطوط الجوية السعودية التي تديرها الدولة- بسبب عدم التزامها بقرارات الوزارة التي صدرت بحقها قبل أيام.

وكانت وزارة العمل قد رصدت، مؤخراً، نحو 90 مخالفة بالشركة منها ما يتعلق بتوظيف وافدين أجانب في مهن مقصورة على سعوديين، وفرضت عليها، أواخر الأسبوع الماضي، غرامات تصل لمليوني ريال (534 ألف دولار) وألزمتها بالاستغناء عن الموظفين الأجانب، لكن الشركة لم تفعل.