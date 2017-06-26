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مواصلات

الخطوط السعودية تنفي هبوط طائرة لها في مطار إسرائيلي

أريبيان بزنس
الاثنين، 26 يونيو 2017
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الخطوط السعودية تنفي هبوط طائرة لها في مطار إسرائيلي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت الخطوط الجوية العربية السعودية أن الصور المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لطائرة تابعة لها في مطار بدولة الاحتلال الإسرائيلي هي صورة مركبة لا تمت للواقع من قريب أو بعيد.

 

وقال المتحدث الرسمي للخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب إن "هناك جهات ومعرفات في مواقع التواصل ما فتأت بالقيام وعبر أعداد كبيرة من الحسابات مجهولة المصدر والهوية بنشر الأكاذيب وترويج الشائعات وإعادة تدوير وتضخيم الوقائع بقصد الإساءة للخطوط السعودية كرمز وطني سعودي حيث يقوم البعض بحسن بتلقف تلك التغريدات وإعادة نشرها دون أدنى قدر من التقصي مما يوقع المشاركين تحت طائلة المسؤولية".

 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت، في الأيام الماضية، صوراً لطائرة سعودية زعمت أنها هبطت في مطار بن غوريون الإسرائيلي.

 

 

 

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