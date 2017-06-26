الكتب ستخضع للتفتيش في المطارات الأميركية

بدأت بعض المطارات الأمريكية بتفتيش الكتب والمطبوعات الاخرى بحسب موقع ذاهيل الذي أشار إلى أنه أصبح موظفو المنافذ الجوية الأمريكية يفتحون كتب المسافرين ويفتشون ما بين صفحاتها.



ووفقا للموقع، تنظر إدارة أمن النقل الأمريكية، توسيع هذه الإجراءات لتصبح ضمن شروط جديدة لتفتيش الركاب في المطارات، على وجه الخصوص، المتطلبات التي تتعلق بالكتب وغيرها من المطبوعات الموجودة في حقائب اليد.

وتوضح التقارير أنه سيكون لدى موظفي الأمن سلطة لفتح الكتب والبحث فيها، مؤكدة أن الأمر يطبق بالفعل تجريبيا في مطارات ولايتي ميسوري وكاليفورنيا.

ونقل الموقع عن مسافرين في ميسوري أن كل المطبوعات الورقية أصبحت تخضع لإجراءات تفتيش مستقل بعد مرور حقائب اليد بعملية المسح الآلي.

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