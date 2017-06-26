Arabian business
مواصلات

الكتب ستخضع للتفتيش في المطارات الأميركية

أريبيان بزنس
الاثنين، 26 يونيو 2017
الكتب ستخضع للتفتيش في المطارات الأميركية

بدأت بعض المطارات الأمريكية بتفتيش الكتب والمطبوعات الاخرى بحسب موقع ذاهيل الذي أشار إلى أنه أصبح موظفو المنافذ الجوية الأمريكية يفتحون كتب المسافرين ويفتشون ما بين صفحاتها.


ووفقا للموقع، تنظر إدارة أمن النقل الأمريكية، توسيع هذه الإجراءات لتصبح ضمن شروط جديدة لتفتيش الركاب في المطارات، على وجه الخصوص، المتطلبات التي تتعلق بالكتب وغيرها من المطبوعات الموجودة في حقائب اليد.
وتوضح التقارير أنه سيكون لدى موظفي الأمن سلطة لفتح الكتب والبحث فيها، مؤكدة أن الأمر يطبق بالفعل تجريبيا في مطارات ولايتي ميسوري وكاليفورنيا.

ونقل الموقع عن مسافرين في ميسوري أن كل المطبوعات الورقية أصبحت تخضع لإجراءات تفتيش مستقل بعد مرور حقائب اليد بعملية المسح الآلي.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في مواصلات

وزارة العمل توقف خدماتها عن السعودية للخدمات الأرضية لمخالفتها القوانين

الخطوط السعودية تنفي هبوط طائرة لها في مطار إسرائيلي

شرطة دبي تدعو للاستفادة من قرار خفض قيمة المخالفات المرورية

مترو الرياض: بيع حقوق التسمية في 10 محطات للقطاع الخاص

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

خريطة لديزني تباع بمبلغ 708 آلاف دولار

الكتب ستخضع للتفتيش في المطارات الأميركية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »