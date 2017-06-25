شرطة دبي تدعو للاستفادة من قرار خفض قيمة المخالفات المرورية

أشاد العميد سيف مهيّر المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بقرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بخفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات في دبي إلى 50 بالمئة على المخالفات المتراكمة من العام 2016 فما دون.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أوضح "المزروعي" أن القرار تضمن خفض قيمة المخالفات المرورية في دبي وبدل حجز المركبات إلى 50 بالمئة على المخالفات المتراكمة من 2016 فما دون اعتباراً من الأول من يوليو/تموز المقبل حتى نهاية العام، بمناسبة عام الخير.