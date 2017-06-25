(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تدرس مشروع بيع حقوق التسمية في 10 محطات مبدئياً في مترو الرياض -التابع لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض- من مجموع 85 محطة وذلك بطرحها في مزايدة وفقاً لما هو متبع في عديد من مشاريع النقل العام في العالم.

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وقالت صحيفة "الاقتصادية" أمس السبت إن فكرة المشروع تتلخص في توفير الفرص المناسبة للقطاع الخاص في تملك حقوق التسمية لمحطات المترو بما يوفر لهم وسيلة استثنائية لعرض علاماتهم التجارية على محطات المترو، وبالتالي الاستفادة من المنصة التسويقية للتعريف بعلاماتهم ومنتجاتهم التجارية لمئات الآلاف من الركاب الذين يستخدمون المترو يومياً.

ونقلت عن مصادر في "الهيئة"، فضلت عدم ذكر اسمها، إن هيئة التطوير وصلت بإنجاز مشروع النقل العام (مترو الرياض) إلى 54 بالمئة خلال الفترة الحالية.

وقالت المصادر إن هيئة التطوير ستؤجر مواقع استثمارية بلغ عددها 433 وحدة من المحال التجارية بمساحة تزيد على 46 ألف متر مربع تتنوع بين (أكشاك، ومواقع خدمات البيع الآلية).

وأوضحت أن المشروع يشهد تسارعاً في تنفيذ أعمال الإنشاءات في مواقع المحطات الرئيسة والفرعية، حيث يتواصل العمل حاليا في تنفيذ جميع المحطات من بينها محطة قصر الحكم، محطة مركز الملك عبدالله المالي، محطة الصالة الخامسة في مطار الملك خالد والمحطة الغربية.

ويشكل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض بشقيه القطار والحافلات، أحد المشاريع الكبيرة التي يترقبها سكان الرياض التي تعاني من أزمات مرورية خانقة بشكل شبه مستمر خاصة وسط المدينة، كما تسجل السعودية واحداً من أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث المرور على مستوى العالم.

وكانت الحكومة السعودية منحت في يوليو/تموز 2013 عقوداً بقيمة 22.5 مليار دولار لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم، لتصميم وإقامة أول شبكة مترو في الرياض، في مشروع عملاق سيستغرق تنفيذه خمس سنوات من شأنه أن يغير وجه عاصمة أكبر دولة خليجية سكاناً ومساحة.

وسيشمل مشروع مترو الرياض ستة خطوط للسكك الحديدية وتعمل عليها قطارات كهربائية.