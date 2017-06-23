Arabian business
مواصلات

دبي: خفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات بنسبة 50% بمناسبة "عام الخير"

أريبيان بزنس
الجمعة، 23 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
دبي: خفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات بنسبة 50% بمناسبة "عام الخير"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بخفض قيمة المخالفات المرورية في دبي وبدل حجز المركبات إلى 50%، على المخالفات المتراكمة من عام 2016 فما دون اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وحتى نهاية العام، بمناسبة عام الخير.

وقال سعادة اللواء عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي إن هذا القرار سيُطبَّق على المخالفات المرورية المتراكمة التي تم تحريرها في العام 2016 فما دون على المركبات كافة التي حررت ضدها مخالفات في دبي، وذلك عند تسديد قيمة تلك المخالفات اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وحتى نهاية العام، لافتاً إلى أن قرار التخفيض لا يشمل المخالفات المُحررة اعتبارا من بداية عام 2017 فما بعدها.

وأكد سعادة اللواء عبدالله المري، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي،  أن شرطة دبي وفَّرت العديد من القنوات لتسهيل عمليات دفع المخالفات، من خلال الإدارة العامة للمرور، ومراكز الشرطة كافة، وأماكن تسجيل المركبات، وماكينات الدفع الآلي للمخالفات المنتشرة في المراكز التجارية وغيرها، وعبر الإنترنت، وكذلك من خلال بنك الإمارات، ومكاتب هيئة الطرق والمواصلات، مشيراً إلى أن التخفيض سيُحسب تلقائياً عند دفع المخالفات.

وأشار سعادته إلى أن قرار التخفيض يسهم في تخفيف الأعباء على أفراد المجتمع ويعتبر تحفيزا وتسهيلا لتسديد المخالفات المتراكمة وتمكين أصحاب المركبات من تأمينها وتجديد تراخيصها، إضافة إلى المبادرات المُقدمة من القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة عام الخير انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تبني المبادرات التي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في شأن إسعاد أفراد المجتمع.

ووجه قائد عام شرطة دبي أصحاب المركبات الذين ترتبت عليهم المخالفات بالاستفادة من هذه المكرمة والخصم الممنوح خلال عام الخير ودفع المخالفات المتأخرة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، داعياً افراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين السير والمرور، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة جميع مستخدمي طرق الإمارة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

عجمان تخفض قيمة المخالفات المرورية 50% خلال رمضان

أبوظبي: إلغاء النقاط المرورية على المخالفات البسيطة

شرطة دبي تنفي إلغاء مخالفات المرور بحق السائقين الزائرين

شرطة الشارقة تحرر 894 مخالفة عبور خاطئ للمشاة في أسبوع

تعليقات

المزيد في مواصلات

الاتحاد للطيران وخطوط جنوب الصين توقعان اتفاقية للمشاركة بالرمز

دبي: تركيب 3 أجهزة إلكترونية ذكية لسلامة الطلبة في الحافلات المدرسية

الاتحاد للطيران تطلق تحديثات على خدماتها الأرضية والجوية

الكشف عن أكثر المطارات تحدياً للطيارين في أوروبا

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالفيديو: تحايل سائقي الحافلات على منع الشورت بارتداء التنورة

قرقاش: قطر سرّبت المطالب لإفشال الوساطة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »