دبي: خفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات بنسبة 50% بمناسبة "عام الخير"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بخفض قيمة المخالفات المرورية في دبي وبدل حجز المركبات إلى 50%، على المخالفات المتراكمة من عام 2016 فما دون اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وحتى نهاية العام، بمناسبة عام الخير.

وقال سعادة اللواء عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي إن هذا القرار سيُطبَّق على المخالفات المرورية المتراكمة التي تم تحريرها في العام 2016 فما دون على المركبات كافة التي حررت ضدها مخالفات في دبي، وذلك عند تسديد قيمة تلك المخالفات اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وحتى نهاية العام، لافتاً إلى أن قرار التخفيض لا يشمل المخالفات المُحررة اعتبارا من بداية عام 2017 فما بعدها.

وأكد سعادة اللواء عبدالله المري، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن شرطة دبي وفَّرت العديد من القنوات لتسهيل عمليات دفع المخالفات، من خلال الإدارة العامة للمرور، ومراكز الشرطة كافة، وأماكن تسجيل المركبات، وماكينات الدفع الآلي للمخالفات المنتشرة في المراكز التجارية وغيرها، وعبر الإنترنت، وكذلك من خلال بنك الإمارات، ومكاتب هيئة الطرق والمواصلات، مشيراً إلى أن التخفيض سيُحسب تلقائياً عند دفع المخالفات.