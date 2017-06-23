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الاتحاد للطيران وخطوط جنوب الصين توقعان اتفاقية للمشاركة بالرمز

أريبيان بزنس
الجمعة، 23 يونيو 2017
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الاتحاد للطيران وخطوط جنوب الصين توقعان اتفاقية للمشاركة بالرمز

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطوط جنوب الصين الجوية، أكبر شركة طيران في آسيا، عن توقيع اتفاقية جديدة للمشاركة بالرمز، تدخل حيّز النفاذ في 22 يونيو 2017. وبذلك يرتفع عدد اتفاقيات المشاركة بالرمز التي توفرها الاتحاد للطيران إلى 53 اتفاقية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم خطوط جنوب الصين الجوية بوضع رمزها “CZ” على الخدمات اليومية التي تُسيّرها الاتحاد للطيران بين بكين (PEK) وشنغهاي (PVG) وتشنغدو (CTU) في الصين وأبوظبي (AUH).

ووفق وكالة أنباء الإمارات،ستتيح الشراكة بالرمز لعملاء خطوط جنوب الصين الجوية إمكانية حجز رحلاتهم المشتركة بالرمز إلى ومن أبوظبي، والربط مع أكثر من 100 وجهة حول العالم عبر شبكة وجهات الاتحاد للطيران.

وفي هذا الخصوص، تحدّث محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، قائلاً: "تعتبر اتفاقية الشراكة بالرمز مع خطوط جنوب الصين الجوية إنجازًا هامًا على صعيد تطورات شبكة وجهات شركة الطيران الاستراتيجية وأحد العناصر الأساسية في حضورها على امتداد السوق الصينية. كما تأتي بمثابة برهان آخر على النهج الناجح الذي تتبناه الاتحاد للطيران في العمل مع شركائها بهدف توسعة نطاق وصولها، وتوفير المزيد من الخيارات أمام المسافرين سواءً بقصد العمل أو الترفيه."

كما أفاد: "ستساعد التطورات الأخيرة، مثل توفير تأشيرات الدخول لحملة جواز السفر الصيني لدى الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في الترويج لأبوظبي كوجهة أعمال وترفيه متفرّدة. كما ستلبي المنتجات المبتكرة وخدمات الضيافة المتميّزة الحائزة على الجوائز تطلعات المسافر الصيني العالية لمزيد من الراحة ومعايير الخدمة المتفوقة."

وبدوره رحّب السيد زانغ لين، من الإدارة العليا للتعاون الدولي في خطوط جنوب الصين الجوية، بالشراكة الجديدة مع الاتحاد للطيران.

حيث قال: "إننا في غاية السعادة بالشراكة الجديدة مع الاتحاد للطيران، والتي من شأنها تعزيز شبكة الوجهات العالمية لكلتا الشركتين وتوفير مزيد من المزايا لكافة مسافرينا."

وقال أيضًا: "من خلال تلك الشراكة، ستتمكن خطوط جنوب الصين الجوية من توسعة نطاق خدماتها لتصل إلى أبوظبي وإلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا عبر المركز التشغيلي الرئيس للاتحاد للطيران."

يذكر أن كلاً من الاتحاد للطيران وخطوط جنوب الصين الجوية تخططان في المستقبل القريب لإتاحة الفرصة للضيوف لكسب واسترداد الأميال المتبادل عبر هذه الشراكة على متن رحلات كل من شركتي الطيران.

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