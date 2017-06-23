الاتحاد للطيران وخطوط جنوب الصين توقعان اتفاقية للمشاركة بالرمز

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطوط جنوب الصين الجوية، أكبر شركة طيران في آسيا، عن توقيع اتفاقية جديدة للمشاركة بالرمز، تدخل حيّز النفاذ في 22 يونيو 2017. وبذلك يرتفع عدد اتفاقيات المشاركة بالرمز التي توفرها الاتحاد للطيران إلى 53 اتفاقية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم خطوط جنوب الصين الجوية بوضع رمزها “CZ” على الخدمات اليومية التي تُسيّرها الاتحاد للطيران بين بكين (PEK) وشنغهاي (PVG) وتشنغدو (CTU) في الصين وأبوظبي (AUH).

ووفق وكالة أنباء الإمارات،ستتيح الشراكة بالرمز لعملاء خطوط جنوب الصين الجوية إمكانية حجز رحلاتهم المشتركة بالرمز إلى ومن أبوظبي، والربط مع أكثر من 100 وجهة حول العالم عبر شبكة وجهات الاتحاد للطيران.