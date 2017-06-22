دبي: تركيب 3 أجهزة إلكترونية ذكية لسلامة الطلبة في الحافلات المدرسية

أعلنت اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ومواصلات الإمارات عن اعتماد تركيب المنظومة الذكية لسلامة الطلبة في جميع الحافلات المدرسية التي تقدم خدمات النقل اليومي لجميع المراحل التعليمية في دبي والمناطق الشمالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الطرفين لتعزيز مستويات الأمن والسلامة في منظومة خدمات النقل المدرسي للطلبة وفق أرقى المستويات وأعلى المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال والتي ستسهم في الحد من حوادث النقل المدرسي والقضاء على احتمالات نسيان الطلبة في الحافلة المدرسية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضح سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات أن مواصلات الإمارات وفور اعتماد تركيب المنظومة الذكية باشرت تنفيذ خطط تركيب الأجهزة التي تتألف منها المنظومة حيث تم البدء في المرحلة الأولى بتوريد الأجهزة الذكية تمهيدا لتركيبها على 2345 حافلة مدرسية تقريبا في الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر من العام الجاري ليبدأ التطبيق والتشغيل الفعلي للمنظومة مع بداية نوفمبر 2017.