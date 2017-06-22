الاتحاد للطيران تطلق تحديثات على خدماتها الأرضية والجوية

أطلقت شركة الاتحاد للطيران سلسلة من التحديثات على خدماتها الأرضية والجوية بهدف توفير المزيد من القيمة والمرونة لضيوفها وذلك بناء على المقترحات الواردة من عملائها.

وتعتزم الشركة إجراء تعديلات على خدمة "السيارة مع السائق" في أعقاب مراجعة شاملة أجرتها على بيانات الاستخدام من جانب ضيوف الدرجات الممتازة على امتداد جميع أسواقها الرئيسة حيث ستواصل تقديم الخدمة في المركز الرئيس للعمليات التشغيلية للشركة في أبوظبي.

فيما سيتم استبدالها مقابل توفير خيار الدفع بأسعار مرنة وذلك على مستوى جميع المدن الأخرى إذ من المقرر تطبيق هذه التحديثات بدءا من الثالث من يوليو 2017، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وفي إطار سعيها المستمر نحو تعزيز العروض القيمة التي يحصل عليها المسافرون، ستوسع الشركة نطاق الخيار المدفوع لخدمة التوصيل إلى المطار لجميع ضيوفها فضلا عن إتاحة الفرصة للضيوف الأعضاء في برنامج "ضيف الاتحاد" لكسب الأميال على الحجوزات الخاصة بخدمة السيارة مع السائق.

وسيواصل ضيوف الشركة المسافرون في مقصورة الإيوان على متن طائرة الاتحاد للطيران طراز "إيرباص A380" الحصول على خدمة السيارة مع السائق في جميع الوجهات التي تحلق إليها هذه الطائرة والتي تشمل مدن أبوظبي ولندن وباريس وسيدني ونيويورك.

وقال محمد عبدالله البلوكي النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران إن الاتحاد للطيران تبحث باستمرار عن مختلف السبل لتعزيز العروض القيمة لضيوفها إلى جانب التركيز على عناصر الخدمة التي تحظى بالأهمية الكبرى بالنسبة لهم.

وأشار إلى أنه جرى اعتماد هذه التحديثات في وقت تسعى خلاله الشركة إلى تطوير عروض منتجاتها مع مواصلة تلبية المتطلبات الفردية للعملاء وبعد المراجعة الدقيقة سيتم تعديل خدمة السيارة مع السائق على المستوى العالمي باستثناء دولة الإمارات التي يرتفع فيها عدد المستفيدين من هذه الخدمة.

وأضاف البلوكي أن الكثير من العملاء يفضلون القيام بترتيبات المواصلات الأرضية الخاصة بهم وتم اتخاذ القرار من جانب الاتحاد للطيران لتغيير هذه الخدمة من أجل توفير خيارات أكثر ومواصلة تقديم أسعار تذاكر منخفضة وتنافسية قدر المستطاع مع الحفاظ في الوقت ذاته على الخدمات الأفضل ضمن فئتها لكل الضيوف في جميع المقصورات.

وستقدم "الاتحاد للطيران" لضيوف الدرجة السياحية إمكانية استخدام محفظتها المتنامية من صالات الانتظار المخصصة حول العالم مقابل رسوم محددة بما في ذلك صالات الانتظار الفخمة في العاصمة أبوظبي ولندن ومانشستر ودبلن وباريس والعاصمة الأمريكية واشنطن ومطار جون أف كينيدي في نيويورك وسيدني وملبورن ولوس أنجلوس.

وعلى صعيد الخدمات الأرضية، يحظى ضيوف الدرجات الممتازة بإمكانية الوصول المجاني لمجموعة من الصالات المتميزة الخاصة بالاتحاد للطيران ومن خلال توفير إمكانية استخدام صالات الانتظار مقابل رسوم محددة لضيوف الدرجة السياحية فإنه يمكنهم التمتع بتجربة صالات المطار الحائزة على الجوائز العالمية بالوصول إلى صالات الانتظار الخاصة بنا والتي تتميز بهوية وطابع الاتحاد للطيران.

ويمكن للضيوف المسافرين على متن درجة رجال الأعمال في الاتحاد للطيران ترقية حجوزاتهم مقابل رسوم محددة للوصول إلى صالة الدرجة الأولى والنادي الصحي في بمطار أبوظبي الدولي وذلك عند السفر من أبوظبي أو المرور عبرها.

وفي السياق ذاته أطلقت الاتحاد للطيران خدمة "المقعد المجاور الإضافي" الجديدة والمبتكرة والتي تتيح لضيوف الدرجة السياحية إمكانية حجز المقعد المجاور بهدف تعزيز تجربة سفرهم حيث يمكن للمسافرين التقدم بعروض أسعار لحجز ما يصل إلى ثلاثة مقاعد مجاورة إضافية شريطة توافر المقاعد والترتيبات المتعلقة بالمقصورة.

وسيحظى الضيوف المسافرين من خلال هذا الخيار بفرصة للحصول على مساحة إضافية وراحة وخصوصية بأسعار معقولة كما يمكن للضيوف تقديم عروض الأسعار عند الحجز عبر الإنترنتوسيتم تأكيد العروض الناجحة قبل 30 ساعة من موعد الإقلاع.

وتجدر الإشارة إلى عدم تأثر جميع تذاكر الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال الصادرة قبل 3 يوليو 2017 بهذه التغييرات حيث سيحصل الضيوف على خدمة السيارة مع السائق المجانية لجميع الوجهات التي تقدم فيها هذه الخدمة حاليا.