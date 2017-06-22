الكشف عن أكثر المطارات تحدياً للطيارين في أوروبا

كشفت هانيويل عن أكثر المطارات في أوروبا التي تشكل تحديات بالنسبة للطيارين. وفيما يلي أبرز هذه المطارات الـ 11 في أوروبا، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

مطار أكويري في أكوريري، آيسلاند، حيث يحظر على الطيارين الهبوط في ’مطار أكوريري‘ إلا في حال كانوا قد تلقوا تدريباً خاصاً على جهاز محاكاة أو ممن هم على دراية بظروف المطار الخاصة. وتستوجب التضاريس المعقدة المحيطة بالمطار هبوط الطائرة بزاوية عالية، وهذا ما لم يعتد عليه معظم الطيارين. وبالإضافة إلى النشاط البركاني في الجزيرة، يعد الانحدار الحاد في التضاريس العالية وكذلك الحاجة للقيام بمناورة داخل وادي ضيق من التحديات الرئيسية التي يواجهها الطيارون عند الهبوط أيضاً.

وبالنسبة للحلول من هانيويل: يساعد نظام الرؤية الافتراضية الذكي (SmartView) ونظم التوجيه على المدرج بما في ذلك نظامي SmartRunway وSmartLanding الطيارين على الاستعداد للهبوط وسط هذه التضاريس المعقدة. كما يساعد تطبيق خدمة معلومات الطقس على تحسين وعي الطيارين بالظروف الجوية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل عند الهبوط في طقس آيسلندا العاصف. هذا وتوفر هانيويل الخبرة والمعدات لمنع تراكم الجليد على أسطح الطائرات وداخل المحركات. كما يسهم النظام المحسّن للتحذير من الاقتراب من الأرض ونظام التعزيز الأرضي في رفع مستوى سلامة عمليات الطيران إلى حد كبير.

مطار كورشوفيل في كورشيفيل، فرنسا، حيث أن من موقعه على ارتفاع 2010 متر فوق مستوى سطح البحر، يمتلك مطار كورشوفيل أعلى مدرج مرصوف في أوروبا بطول 537 متر فقط. ولا يجوز إلا للطائرات التوربينية أن تهبط هناك، حيث يُحظر على معظم الطائرات التجارية والطائرات الخاصة الهبوط بعه بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة. ويتطلب الهبوط في هذا المطار رخصة "مؤهل بصرياً" والتي يحملها أقل من 100 طيار. حيث يتطلب الهبوط التنقل بين التضاريس الجبلية والقيام بهبوط حاد قبل الوصول إلى المدرج.

وبالنسبة للحلول، يعد نظام الرؤية الافتراضية الذكي SmartView ونظم التوجيه على المدرج بما في ذلك نظامي SmartRunway وSmartLanding أدوات هامة لمساعدة الطيارين على الاستعداد والملاحة في الظروف الصعبة. ويساعد تطبيق خدمة معلومات الطقس على تحسين وعي الطيارين بالظروف المناخية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل عند الهبوط في كافة الظروف المناخية. كما توفر هانيويل الخبرة والمعدات لمنع تراكم الجليد على أسطح الطائرات وداخل المحركات.