الكشف عن أكثر المطارات تحدياً للطيارين في أوروبا

كشفت هانيويل عن أكثر المطارات في أوروبا التي تشكل تحديات بالنسبة للطيارين. وفيما يلي أبرز هذه المطارات الـ 11 في أوروبا، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.
مطار أكويري في أكوريري، آيسلاند، حيث يحظر على الطيارين الهبوط في ’مطار أكوريري‘ إلا في حال كانوا قد تلقوا تدريباً خاصاً على جهاز محاكاة أو ممن هم على دراية بظروف المطار الخاصة. وتستوجب التضاريس المعقدة المحيطة بالمطار هبوط الطائرة بزاوية عالية، وهذا ما لم يعتد عليه معظم الطيارين. وبالإضافة إلى النشاط البركاني في الجزيرة، يعد الانحدار الحاد في التضاريس العالية وكذلك الحاجة للقيام بمناورة داخل وادي ضيق من التحديات الرئيسية التي يواجهها الطيارون عند الهبوط أيضاً.
وبالنسبة للحلول من هانيويل: يساعد نظام الرؤية الافتراضية الذكي (SmartView) ونظم التوجيه على المدرج بما في ذلك نظامي SmartRunway وSmartLanding الطيارين على الاستعداد للهبوط وسط هذه التضاريس المعقدة. كما يساعد تطبيق خدمة معلومات الطقس على تحسين وعي الطيارين بالظروف الجوية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل عند الهبوط في طقس آيسلندا العاصف. هذا وتوفر هانيويل الخبرة والمعدات لمنع تراكم الجليد على أسطح الطائرات وداخل المحركات. كما يسهم النظام المحسّن للتحذير من الاقتراب من الأرض ونظام التعزيز الأرضي في رفع مستوى سلامة عمليات الطيران إلى حد كبير.
مطار كورشوفيل في كورشيفيل، فرنسا، حيث أن من موقعه على ارتفاع 2010 متر فوق مستوى سطح البحر، يمتلك مطار كورشوفيل أعلى مدرج مرصوف في أوروبا بطول 537 متر فقط. ولا يجوز إلا للطائرات التوربينية أن تهبط هناك، حيث يُحظر على معظم الطائرات التجارية والطائرات الخاصة الهبوط بعه بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة. ويتطلب الهبوط في هذا المطار رخصة "مؤهل بصرياً" والتي يحملها أقل من 100 طيار. حيث يتطلب الهبوط التنقل بين التضاريس الجبلية والقيام بهبوط حاد قبل الوصول إلى المدرج.
وبالنسبة للحلول، يعد نظام الرؤية الافتراضية الذكي SmartView ونظم التوجيه على المدرج بما في ذلك نظامي SmartRunway وSmartLanding أدوات هامة لمساعدة الطيارين على الاستعداد والملاحة في الظروف الصعبة. ويساعد تطبيق خدمة معلومات الطقس على تحسين وعي الطيارين بالظروف المناخية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل عند الهبوط في كافة الظروف المناخية. كما توفر هانيويل الخبرة والمعدات لمنع تراكم الجليد على أسطح الطائرات وداخل المحركات.
مطار جبل طارق الدولي (جبل طارق)، حيث أن هذا المطار يتطلب من الطيارين العبور في ’جادة ونستون تشرشل‘، وهو الشارع العام الذي يربط البلاد بإسبانيا. ويتم اغلاق الشارع أمام السيارات عند اقلاع وهبوط الطائرات. التضاريس الصعبة تجعل من النهج البصرية غير القياسية ضرورية، وغالباً تسبب الرياح المتقلبة في جميع أنحاء المنطقة حالة من الاضطراب.
وبالنسبة للحلول يعد نظام ’الأداء الملاحي المناسب‘ ونظام الرؤية الافتراضية الذكي SmartView ونظم التوجيه على المدرج بما في ذلك نظامي SmartRunway وSmartLanding أدوات هامة لمساعدة الطيارين على الاستعداد والملاحة في الظروف الصعبة وخاصةً في الظروف المناخية القاسية. كما يساعد تطبيق خدمة معلومات الطقس على تحسين وعي الطيارين بالظروف المناخية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل عند الهبوط في ظروف الرياح القوية والضباب البحري. هذا وتعزز خدمتا Go Taxi و SmartView 3D Taxiمن ’هانيويل‘ من إدراك طاقم الطائرة لموقع ووضع الطائرة أثناء التحرك على الأرض في هذا المطار غير اعتيادي.
مطار هيثرو في لونجفورد، المملكة المتحدة، حيث أن التحدي هو كونه واحداً من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، يجب على الطيارين التنقل ضمن حركة مرورية كثيفة أثناء وجودهم في الهواء وعلى الأرض.
وبالنسبة للحلول، يعد نظام الرؤية الافتراضية الذكي SmartView ونظم التوجيه على المدرج بما في ذلك نظامي SmartRunway وSmartLanding أدوات هامة لمساعدة الطيارين على الاستعداد والملاحة في الظروف المزدحمة.
كما يساعد تطبيق خدمة معلومات الطقس على تحسين وعي الطيارين بالظروف المناخية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل عند الهبوط في كافة الظروف المناخية.
هذا وتوفر هانيويل الخبرة والمعدات لمنع تراكم الجليد على أسطح الطائرات وداخل المحركات.
كما تعد خدمتا Go Taxi و SmartView 3D Taxiمن ’هانيويل‘ أدوات هامة للطيارين خلال ساعات الليل، كما يساعد نظام التوجيه باستخدام الإضاءة ’اتبع الأخضر‘ على تسهيل الحركة الأرضية.
مطار إنسبروك في إنسبروك، النمسا، وبالنسبة للتحديات، يتوجب على الطيارين الهبوط بطائراتهم في وادي جبلي مع تجنب ذروة الجبل التي تقع على ارتفاع حوالي 2438 متراً فوق مستوى سطح البحر، كما أن التضاريس المحيطة تتسبب برياح معاكسة واضطرابات تثير مخاوف الطيارين.
ومن الحلول نظام الرؤية الافتراضية الذكي SmartView ونظم التوجيه على المدرج بما في ذلك نظامي SmartRunway وSmartLanding حيث تعد أدوات هامة لمساعدة الطيارين على الاستعداد والملاحة في الظروف الصعبة.
كما يوفر نظام ’الأداء الملاحي المناسب‘ بديلاً أكثر أمناً من الأنواع القديمة من أساليب مساعدة الطيارين على الهبوط.
هذا ويساعد تطبيق خدمة معلومات الطقس على تحسين وعي الطيارين بالظروف الجوية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل عند الهبوط في كافة الظروف المناخية.
كما توفر هانيويل الخبرة والمعدات لمنع تراكم الجليد على أسطح الطائرات وداخل المحركات.
مطار لندن سيتي (لندن، المملكة المتحدة)، ومن التحديات تصميم مطار لندن سيتي مع أخذ الطيران التجاري بعين الاعتبار، إلا أن التطورات الأخيرة في البنية التحتية أوجدت المزيد من ناطحات السحاب القريبة مما جعل الهبوط مهمة صعبة على الطيارين. يمكن للمطار استيعاب الطائرات ذات الحجم الإقليمي، ويجب أن يتم الإقلاع والهبوط بزاوية خمس درجات، أي أكبر بكثير من المعيار الأوروبي وهو ثلاث درجات. ويطلب من الطيارين شهادة خاصة من الطيارين متعلقة بمكونات الطائرة.
وبالنسبة للحلول، تساعد نظم التوجيه على المدرج بما في ذلك نظامي SmartRunway وSmartLanding أدوات هامة لمساعدة الطيارين على الهبوط من خلال الحد من عدد حالات الانحراف عن المدرج.
كما يدعم نظام الرؤية الافتراضية الذكي SmartView وتطبيق خدمة معلومات الطقس الطيارين في المواقع غير المألوفة وجميع الظروف المناخية. وتوفر هانيويل الخبرة والمعدات لمنع تراكم الجليد على أسطح الطائرات وداخل المحركات.
مطار ماديرا (سانتا كروز، ماديرا، البرتغال) حيث يضطر الطيارون الذين يحلقون إلى مطار ماديرا للهبوط على مدرج طوله 3000 متر، ولكن المدرج مبني جزئياً على منصة فوق المحيط، حيث أن التضاريس الصخرية والرياح العاتية المحيطة بالمنطقة تصعب عملية الهبوط على الطيارين.
ومن الحلول تحقق نظم التوجيه على المدرج بما في ذلك نظامي SmartRunway وSmartLanding المزيد من الراحة للطيارين أثناء ملاحتهم في الظروف المصعبة.
ونظام الرؤية الافتراضية الذكي SmartView يساعد الطيارين على تجنب التضاريس الصعبة في كافة الأحوال الجوية.
كما يساعد تطبيق خدمة معلومات الطقس على تحسين وعي الطيارين بالظروف المناخية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل عند الهبوط في كافة الظروف المناخية.
كما يساعد نظام التعزيز الأرضي مع التوجيه الدقيق الطيارين بالملاحة الجوية بأمان، مع الحد من المشاكل البيئية مثل الضوضاء عند التحليق فوق المناطق المكتظة بالسكان.
مطار سفالبارد، لونغيير (سفالبارد، النرويج)، هذا المطار هو مطار تجاري يقع في أقصى الشمال في العالم، ويقع على جزيرة نرويجية في المحيط المتجمد الشمالي. المطار محاط بتضاريس شديدة الوعورة، مما يجعل الهبوط مهمةً صعبة على الطيارين. وأكثر الظواهر خطورة هي الرياح العاتية والمدارج الزلقة بسبب ظروف الشتاء التي تستمر طوال العام تقريباً. ونتيجة لذلك، فإنه يتطلب إجراءات محددة، وتطبيق بعض القيود.
ومن الحلول يساعد نظام الرؤية الافتراضية الذكي SmartView وتطبيق خدمة معلومات الطقس الطيارين على الملاحة في التضاريس الجبلية في الظروف المثلجة والصحوة.
كما تساعد نظم التوجيه على المدرج بما في ذلك نظامي SmartRunway وSmartLanding على زيادة الوعي بالظروف والاستقرار أثناء الملاحة.
وتوفر هانيويل الخبرة والمعدات لمنع تراكم الجليد على أسطح الطائرات وداخل المحركات.
مطار أتاتورك (إسطنبول، تركيا)، ومن التحديات أن شهد مطار أتاتورك زيادة سريعة في أعداد الرحلات الجوية في السنوات الأخيرة، لكن لم يقترن ذلك بزيادة القدرات في مراقبة الحركة الجوية أو البنية التحتية للمطار. ويواجه المطار عدد من التحديات الصعبة مثل زوايا هبوط غير القياسية والإجراءات غير القياسية للتنقل بسبب تقاطع أوقات وصول الرحلات.
ومن الحلول يحسن نظام التعزيز الأرضي من أمن عملية الهبوط من خلال توجيه الطيار إلى المهبط. وتسلط خرائط الحركة مثل Go Taxi و SmartView 3D Taxiالضوء على الحركة المرورية والعقبات لتجنب الاصطدامات الأرضية، وخاصة في حالات انخفاض مستوى الرؤية.
مطارات الجزر اليونانية حيث تشهد العديد من المطارات في الجزر اليونانية حركة مرورية كبيرة في فترة العطلة الصيفية، ومعظم هذه المطارات غير مجهز بتقنيات التوجيه الدقيق على الرغم من الظروف الجوية التي تكون صعبة في بعض الأحيان مثل الرياح المتعامدة والاضطراب والعواصف الرعدية.
ومن الحلول، تساعد نظم التوجيه على المدرج بما في ذلك نظامي SmartRunway وSmartLanding على زيادة الوعي بالظروف والاستقرار أثناء الملاحة. ويدعم رادار الطقس ثلاثي الأبعاد من ’هانيويل‘ طواقم الطيران في تجنب الظواهر الجوية الخطيرة.
المطارات في المجال الجوي المتوسطي، حيث تواجه العديد من المطارات في المجال الجوي المتوسطي عواصف رعدية محلية متكررة خلال فصل الصيف.
ومن الحلول أن رادار الطقس ثلاثي الأبعاد من ’هانيويل‘ يدعم طواقم الطيران في تجنب الظواهر الجوية الخطيرة.المزيد من أخبار المملكة المتحدة
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مسلسل "سيلفي" يسخر من تيار الليبرالية السعودي | مجتمع | أريبيان بزنس
صـورة تباع كل ثانية مـن المحتوى الــذي يولده متصفحو إنترنت
صـورة تباع كل ثانية مـن المحتوى الــذي يولده متصفحو إنترنت