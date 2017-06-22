السعودية: قطار الحرمين يصل جدة في شوال

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية اليوم الخميس نقلاً عن مصدر في مشروع قطار الحرمين أن القطار سيصل إلى محطة جدة في شوال القادم (يوليو/تموز المقبل) في مرحلة تجريبية بعد تشغيل محطة الكهرباء 8 و2و3 وبعد استكمال الاختبارات التشغيلية التجريبية.

وأضافت مصادر صحيفة "عكاظ" اليومية أن قادة القطار اجتازوا الاختبارات التجريبية والوصول بسرعة قطار الحرمين إلى السرعة التشغيلية البالغة 300 كيلو متر في الساعة أثناء الرحلة التجريبية بين محطتي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابع والمدينة المنورة.