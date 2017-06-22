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السعودية: قطار الحرمين يصل جدة في شوال

أريبيان بزنس
الخميس، 22 يونيو 2017
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السعودية: قطار الحرمين يصل جدة في شوال

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية اليوم الخميس نقلاً عن مصدر في مشروع قطار الحرمين أن القطار سيصل إلى محطة جدة في شوال القادم (يوليو/تموز المقبل) في مرحلة تجريبية بعد تشغيل محطة الكهرباء 8 و2و3 وبعد استكمال الاختبارات التشغيلية التجريبية.

 

وأضافت مصادر صحيفة "عكاظ" اليومية أن قادة القطار اجتازوا الاختبارات التجريبية والوصول بسرعة قطار الحرمين إلى السرعة التشغيلية البالغة 300 كيلو متر في الساعة أثناء الرحلة التجريبية بين محطتي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابع والمدينة المنورة.

 

وأكد رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة الخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح الرميح أن مشروع قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحافظة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ يسير بخطوات متسارعة ومن المقرر استكمال المشروع مع نهاية العام الحالي.

 

وقال "الرميح" إن عربات قطار الحرمين بدأت في الوصول على دفعات إذ وصل حتى الآن 11 قطاراً من أصل 35 قطاراً كما بدأ ائتلاف الشعلة -وهو كونسورتيوم يضم 12 شركة إسبانية من بينها أو.إتش.إل للبناء وإندرا للهندسة والدفاع إلى جانب شركتين سعوديتين- في تركيب أجهزة بيع التذاكر في المحطات.

 

وأضاف أن الائتلاف يواصل أعمال تمديد شبكات الكهرباء بين جدة ومكة المكرمة تركيب القضبان.

 

ويتولى الكونسورتيوم تنفيذ وصيانة مشروع قطار الحرمين العالي السرعة بموجب العقد البالغة قيمته 6.7 مليار يورو (7.11 مليار دولار).

 

ويربط قطار الحرمين الشريفين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة، ويتضمن 5 محطات ركاب في كل من وسط جدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

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