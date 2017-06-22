دبي: 1671 سائقاً استفادوا من خدمة الإبلاغ عن الحوادث البسيطة منذ بداية رمضان

أكد العميد خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، أن هناك 1671 سائقاً استفادوا من خدمة "الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة"، منذ بداية شهر رمضان المبارك، والمتوفرة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، والتي تمكن السائقين من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى انتظار سيارة الشرطة، ما يساهم في منع وقوع الإزدحامات المرورية والانتظار في الطريق.
وأشار العميد الرزوقي إلى أن الخدمة بسيطة وسهلة الاستخدام حيث يتطلب من السائق الدخول إلى تطبيق شرطة دبي ثم استخدام خدمة الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، والضغط على زر "تبليغ عن حادث" ثم إدخال البيانات المطلوبة كبيانات المركبة ورقم رخص القيادة لطرفي الحادث، والطريقة التي يرغبان في الحصول على تقرير حول الحادث، إضافة إلى تصوير السيارتين، مشيراً إلى أهمية أن يأخذ السائقين قبل عمل التقرير الحيطة والحذر اللازمين وإبعاد السيارتين عن الطريق لمنع وقوع الازدحام.
وأكد أن خدمة الحوادث البسيطة توفر الجهد والوقت الذي يستلزمه الانتقال الطبيعي لدورية الشرطة إلى موقع الحادث، لافتاً إلى أن الإقبال على استخدامها سيحل كثيراً من المشكلات مثل الازدحام، والانتظار، ويحصل طرفي الحادث على تقارير عبر البريد الإلكتروني يمكنهما إرسالها إلى شركات التأمين.
وتابع أن طرفي الحادث يستطيعان إرسال صور للأضرار في المركبتين، مع بيانات كل سائق، وفور دخول أي منهما على التطبيق يتم تحديد موقعه عبر الأقمار الاصطناعية، وحسب منطقة الاختصاص ترسل البيانات إلى مركز الشرطة المختص، الذي يراجعها ويرسل تقرير الحادث إلى بريد الطرفين خلال 15 دقيقة.
الحد من التجاوزات
في السياق ذاته، أكد العميد الرزوقي أن عدد البلاغات التي تم استلامها على أنظمة وهواتف "الأيفون" و"أندرويد"، لخدمة «كلنا شرطة» منذ بداية شهر رمضان المبارك بلغ 910 بلاغاً، مشيراً إلى أن خدمة "كلنا شرطة" تعد خطوة نحو الحد من التجاوزات والمخالفات المرورية التي يرتكبها بعض العابثين بقواعد السير والمرور في الإمارة وتجاوزات بعض السائقين المتهورين على شوارع مدينة دبي، والتي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق.
وأوضح العميد الرزوقي أن استخدام الخدمة يتم من خلال الدخول إلى الصفحة الرئيسية في تطبيقات شرطة دبي الذكية والضغط على أيقونة "كلنا شرطة"، ثم التسجيل برقم الهاتف المتحرك، وبعد ذلك يقوم المستخدم بالتقاط صورة أو فيديو للمركبة المخالفة وإرسالها عبر التطبيق، شريطة ألا يقوم الشخص بالتصوير أثناء قيادته للمركبة، مشيراً إلى أن المخالفات التي يمكن تصويرها هي الوقوف خلف المركبات مما يعيق تحركها، والوقوف في مكان ممنوع، وإيقاف المركبات على ممر عبور المشاة، وإيقاف المركبات على الأرصفة، بالإضافة إلى وقوف المركبات أمام فوهات الحريق والأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومركبات الإسعاف.
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