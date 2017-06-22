دبي: 1671 سائقاً استفادوا من خدمة الإبلاغ عن الحوادث البسيطة منذ بداية رمضان

أكد العميد خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، أن هناك 1671 سائقاً استفادوا من خدمة "الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة"، منذ بداية شهر رمضان المبارك، والمتوفرة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، والتي تمكن السائقين من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى انتظار سيارة الشرطة، ما يساهم في منع وقوع الإزدحامات المرورية والانتظار في الطريق.

وأشار العميد الرزوقي إلى أن الخدمة بسيطة وسهلة الاستخدام حيث يتطلب من السائق الدخول إلى تطبيق شرطة دبي ثم استخدام خدمة الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، والضغط على زر "تبليغ عن حادث" ثم إدخال البيانات المطلوبة كبيانات المركبة ورقم رخص القيادة لطرفي الحادث، والطريقة التي يرغبان في الحصول على تقرير حول الحادث، إضافة إلى تصوير السيارتين، مشيراً إلى أهمية أن يأخذ السائقين قبل عمل التقرير الحيطة والحذر اللازمين وإبعاد السيارتين عن الطريق لمنع وقوع الازدحام.