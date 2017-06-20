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مواصلات

إلزام شركات المطارات السعودية بتحمل الرسوم المقررة على موظفيها

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 يونيو 2017
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إلزام شركات المطارات السعودية بتحمل الرسوم المقررة على موظفيها

ألزمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الشركات الأربع المتعاقدة مع الهيئة العامة للطيران المدني لتشغيل مواقف السيارات بالمطارات بتحمل كامل قيمة الرسوم المقررة على موظفيها نظير استخدامهم للمواقف المخصصة لهم بجميع مطارات المملكة.

 

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية إنه طبقاً لمعلوماتها، فإن المدير العام للمؤسسة صالح الجاسر وجه أمس الإثنين خطاباً إلى الرؤساء التنفيذيين في تلك الشركات (السعودية لهندسة وصناعة الطيران، الخطوط السعودية للنقل الجوي، السعودية للشحن المحدودة، السعودية للخدمات الأرضية) يلزمهم فيه بتحمل قيمة الرسوم المقررة على الموظفين نظير استخدامهم للمواقف المخصصة لهم بالمطارات.

 

وقال "الجاسر" في خطابه للشركات الأربع إنه بناءً على تحديد الشركات المتعاقدة مع الهيئة العامة للطيران المدني لتشغيل مواقف السيارات بمطارات المملكة رسوما مالية على موظفيها في مختلف مطارات المملكة، واستخدام الموظفين المعنيين تلك المواقف لإنجاز مهامهم الوظيفية، فقد تقرر أن تتحمل كل من الشركات التي ترأسونها كامل قيمة الرسوم المقررة على موظفيها نظير استخدامهم للمواقف المخصصة لهم بالمطارات.

 

وقالت الصحيفة اليومية إن هذه الخطوة جاءت بعد تفاقم أزمة المواقف لدى الموظفين وبالتحديد موظفي الخدمات الأرضية الذين قدموا اعتراضهم للجهات المسؤولة بعدما ألزموا قبل أشهر عدة بدفع 150 ريالاً شهرياً مقابل إيقاف سياراتهم، وتعرض بعضهم حينها لسحب السيارة من قبل المستثمر.

 

وكانت صحيفة "الوطن" المحلية ذكرت في تقرير يعود لشهر أبريل/نيسان 2016 أن السلطات السعودية تدرس تعميم مواقف السيارات المدفوعة الأجر في المملكة ل بعد العمل بها حالياً في المنطقة الشرقية ومحافظة جدة ومنطقة المدينة المنورة، ويصل دخلها السنوي ما يزيد على 37 مليون ريال في جدة فقط.

 

 

 

 

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