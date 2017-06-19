الرياض تجتمع بنيسان وهيونداي لمناقشة إنشاء مصانع لهما في السعودية

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي إنه أجرى اجتماعاً مع شركة نيسان اليابانية وشركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية للنظر في إقامة مصانع لهما في المملكة.

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أوضح خالد الفالح أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تعمل مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتمكين صناعة السيارات في المملكة ووضع سياسات جاذبة لها.

وأضاف "الفالح" أن مدينة السيارات في مدينة الجبيل الصناعية سوف تستقطب مصنعين عالميين لصناعة السيارات وسوف تشمل جميع الخدمات المرتبطة بها من سلاسل توريد وتدريب للكوادر واختبار للسيارات.

وقال إن هناك فريق عمل بين البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وشركة "تويوتا" لدراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في صناعة السيارات في المملكة.

وبخصوص أسواق النفط، أوضح "الفالح" أن أساسيات السوق تتجه في المسار الصحيح، مشيراً إلى أن أثر التخفيض يحتاج لوقت ليتحقق نظرا إلى الفائض الكبير من المخزون خلال السنوات الماضية.

ومنذ عدة سنوات، تسعى السعودية -التي تعد أحد أكبر مستوردي السيارات في العالم- إلى نقل صناعة السيارات إلى أراضيها.

وكان البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية (التجمعات الصناعية) السعودي وقع في مارس/آذار الماضي مع شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات مذكرة تفاهم لدراسة جدوى إطلاق أول مصنع لصناعة سيارات تويوتا وأجزائها في المملكة، وجاء التوقيع على هامش الزيارة التاريخية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي قام بها إلى اليابان حينها.

وكانت تقارير محلية ذكرت، في فبراير/شباط الماضي، أنه يجرى العمل حالياً على الإعداد لطرح مشروع إنشاء مدينة لصناعة السيارات أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة "وذلك لتلبية طلبات شركات تصنيع الشاحنات القائمة في المملكة وشركات تصنيع السيارات المقرر إقامتها في مدينة السيارات".