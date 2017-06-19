"طرق دبي" توقع اتفاقية لتشغيل التاكسي الجوي ذاتي القيادة﻿



أعلنت هيئة الطرق والمواصلات تمديد فترة التشغيل التجريبي للتاكسي الجوي ذاتي القيادة القادرة على حمل إنسان، وذلك لحين استيفاء كافة شروط الأمن والسلامة المتعلقة بتشغيل هذا النوع من المركبات، كما أعلنت عن توقيع اتفاقية مع شركة (فولوكوبتر VOLOCOPTER) الألمانية المتخصصة في صناعة المركبات الجوية ذاتية القيادة، لإطلاق أول تاكسي جوي ذاتي القيادة قادر على حمل شخصين، وسيتم تدشين التاكسي الجوي بشكل تجريبي في الربع الأخير من العام الجاري.

وقال سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن التشغيل التجريبي لأول تاكسي جوي ذاتي القيادة قادرة على حمل شخصين، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، كما يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مواصلات ذاتية القيادة، من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة في بيئة دبي المناخية، وذلك ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي وبين السعادة للسكان من خلال توفير قنوات سهلة وسريعة ومبتكرة للنقل والمواصلات.

وأضاف: يعمل التاكسي الجوي ذاتي القيادة بالطاقة الكهربائية، ويمتاز بمواصفات أمان عالية، وذلك من خلال التصميم الذي يحوي على 18 محركا، تضمن للتاكسي الطيران والهبوط الآمن في حال تعطل أي محرك، كما يمتاز بخاصية الطيران الآلي والذاتي القيادة، مما يتيح نقل الأشخاص من موقع إلى آخر دون الحاجة للتدخل البشري، أو الحاجة لحمل رخصة طيران.