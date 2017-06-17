أطلق #بنك_الرياض -ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية- بالتعاون مع شركة #هيونداي - الناغي -وكيل هيونداي بالمنطقة الغربية والجنوبية- حملة تمويلية جديدة ضمن #برنامج_التمويل التأجيري بعنوان (امتلك السيارة التي ترغب بها) دون دفعة أولى ودون رسوم إدارية.





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وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية إن ذلك يأتي في "سياق سعي البنك لإرضاء عملائه وتلبية توقعاتهم وتحقيق تطلعاتهم بابتكار حلول تمويلية مميزة، واستحداث خدمات مصرفية فريدة من نوعها".

ويستمر العرض حتى يوم 22 يونيو/حزيران القادم.

وقال مدير إدارة العملاء والمنتجات خالد حريري إن العرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتاح لمختلف شرائح عملاء البنك، مما يمكنهم من اقتناء سيارة بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية من خلال صالات العرض في الشركة.

وأضاف "حريري" أن البنك يحرص على عقد شراكات مع كبرى وكلاء وموزعي السيارات بالمملكة، لتوفير أرقى وأفضل الخدمات التي تليق بعملاء البنك، ومن هنا جاء التعاون مع شركة هيونداي - الناغي التي تحظى بسمعة مرموقة في مجال تجارة السيارات.