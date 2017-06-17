أبوظبي تفعل المرحلة الثالثة من نظام ضبط متجاوزي الإشارة الحمراء

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتفعيل المرحلة الثالثة من نظام ضبط متجاوزي الإشارة الضوئية الحمراء على تقاطعات إمارة أبوظبي حيث أسهمت المرحلتان الأولى والثانية في تحقيق نتائج ملموسة في انخفاض الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن حوادث قطع الإشارة الحمراء إضافة إلى انخفاض مخالفات قطع الإشارة الحمراء.

وأوضح المقدم محمد الشحي مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن المرحلتين الأولى والثانية حققت العديد من النتائج الإيجابية من أبرزها الحد من الحوادث الناتجة عن قطع الإشارة الضوئية الحمراء خلال الفترة من عام 2013 إلى العام 2016 ففي ظل ارتفاع عدد كاميرات مراقبة متجاوزي الإشارة الحمراء التي تم تركيبها انخفضت حوادث قطع الإشارة الحمراء بنسبة تجاوزت /64/ بالمائة الأمر الذي أسهم في انخفاض الوفيات والإصابات بنسبة /35/ بالمائة كما انعكس استخدام نظام الضبط الآلي إيجابيا على السائقين حيث شهدت مخالفات قطع الإشارة الحمراء خلال الثلاث سنوات الماضية بإمارة أبوظبي انخفاضا بنسبة /66/ بالمائة.

وأفاد الشحي بأن هذه المرحلة من نظام الضبط الآلي تشمل تفعيل نظام رصد متجاوزي الإشارة الضوئية الحمراء وتجاوز السرعات المقررة عند التقاطعات مؤكدا أن المرحلة الجديدة ستغطي تقاطعات عديدة في مدينة أبوظبي ومدينة العين وتقاطعات منطقة الظفرة كما ستشمل تغطية النظام لتقاطعات جزيرتي الريم والصوة.