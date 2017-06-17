"طرق دبي" تطلق مرحلة جديدة من "لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك"

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، مرحلة جديدة من مبادرة "لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك" للكود "u"، والتي تمنح المتعاملين فرصة اختيار أرقام خماسية للوحات مركباتهم لهذا الكود، وذلك بناءً على تواريخ ومناسبات مهمة في حياتهم كأيام الميلاد، يوم التعيين، تاريخ الزواج، التخرج، وغيرها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1967 إلى 2017.

حيث يمكن للمتعامل شراء لوحته من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المتوفرة في أنحاء دبي كافة، ومزودي الخدمة، والشركاء الاستراتيجيين، وموقع الهيئة www.rta.ae، أو التطبيق الذكي "السائقون والمركبات"، وهي المرحلة التي تأتي تعزيزا لإسعاد الناس في شهر رمضان ومواكبة مع فرحة عيد الفطر المقبل.

وأوضح السيد سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أنه سيتم صرف الأرقام في حال توفرها في قائمة لوحات الأرقام المعروضة في الموقع الإلكتروني للهيئة من الكود "U " والتي تحمل التواريخ من عام 1967 وحتى 2017، وأن القيمة الاجمالية للوحة تبلغ 1620 درهماً.

ويتمكّن المتعامل من شراء اللوحة مباشرة من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في أنحاء دبي، ومزودي الخدمة، والشركاء الاستراتيجيين، وموقع الهيئة www.rta.ae، أو التطبيق الذكي "السائقون والمركبات"، مؤكدا أن هذه المبادرة للكود "u " تأتي تعزيزا لإسعاد الناس في شهر رمضان ومواكبة مع فرحة عيد الفطر المقبل.

وأضاف: إن هذه المرحلة من مبادرة "لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك"، تأتي بعد الإقبال الملحوظ في المراحل السابقة للكودين "S ، T " للتواريخ الممتدة من 1981 وحتى 1998 ، وإن هذه المبادرة تعكس دور الهيئة الأساسي في تقديم خدمات جديدة ومميزة للمتعاملين تحقق لهم الرضى والسعادة، من خلال إشراكهم في اختيار أرقام تشكل لهم أهمية في حياتهم على لوحات مركباتهم، مشيرا إلى أن المبادرة تتمثل بإمكانية وضع التواريخ المهمة والشخصية للمتعاملين على لوحات مركباتهم المركبة الخاصة.