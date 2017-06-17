"دبي لصناعات الطيران" تسلم 10 طائرات لستة عملاء

سلمت "دبي لصناعات الطيران" 10 طائرات لستة شركات طيران من عملائها منذ بداية 2017 حتى نهاية مايو/ أيار.

وبحسب التسليمات المعلنة، قامت الشركة بتسليم 3 طائرات من طراز (A330-200)، بنحو طائرتين إلى شركة "آير ليجر" وطائرة واحدة لشركة "آي فلاي"، وفق صحيفة الخليج.

كما سلمت 3 طائرات من طراز (ATR 72-600) لكل من «طيران مينمار الوطني»، و «نسما للطيران»، و «اللاينس للطيران». وكجزء من اتفاقيتها مع مصر للطيران، قامت الشركة بتسليم 3 طائرات من طراز بوينج (800-737). وتسلمت الخطوط الجوية الفيتنامية طائرة من طراز إيرباص (A350-900).

كما أعادت "دبي لصناعات الطيران" تسويق 8 طائرات مملوكة من قبلها من طراز (A330-200) من مستأجرها الأول طيران الإمارات، وتم تأجيرها إلى 3 عملاء من كندا ومصر وروسيا ضمن اتفاقية طويلة الأمد. وتسلمت هذه الطائرات التي يصل متوسط أعمارها إلى 16 عاماً، كل من "آير ترانسات" و"آير ليجر» و"آي فلاي".

ووقعت "دبي لصناعات الطيران" في إبريل/ نيسان الماضي، اتفاقية نهائية للاستحواذ بشكل كامل على مجموعة شركات "أواس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تأجير الطائرات.

وسوف يكون لدى الشركة التي ستنتج عن الاستحواذ أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب يضم 394 طائرة بقيمة إجمالية تزيد على 14 مليار دولار، وسوف تقدم خدماتها لأكثر من 110 عملاء من شركات الطيران.