"أدنوك للتوزيع" بأبوظبي تضيف باقة جديدة لخدمات الفحص الفني للمركبات الخفيفة

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة أدنوك للتوزيع مؤخراً اتفاقية تقضي بتنويع وتعزيز خدمات مراكز الفحص الفني للمركبات الخفيفة التي تديرها أدنوك للتوزيع على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يأتي توقيع الاتفاقية تعزيزاً لمبادئ الشراكة الاستراتيجية للطرفين في مجالات ترسيخ قواعد السلامة المرورية.

وقع الاتفاقية عن جانب القيادة العامة لشرطة أبوظبي سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وعن جانب شركة أدنوك للتوزيع المهندس سعيد مبـارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبحضور عدد من المسؤولين في كلا الجهتين.

ووفقا لوكالة انباء الإمارات، تقدم أدنوك للتوزيع خدمات الفحص الفني للمركبات الخفيفة في 21 مركزاً على مستوى إمارة أبوظبي، منها 8 مراكز في مدينة أبوظبي وضواحيها، و6 مراكز في منطقة العين، و7 مراكز في منطقة الظفرة.