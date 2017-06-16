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"أدنوك للتوزيع" بأبوظبي تضيف باقة جديدة لخدمات الفحص الفني للمركبات الخفيفة

أريبيان بزنس
الجمعة، 16 يونيو 2017
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"أدنوك للتوزيع" بأبوظبي تضيف باقة جديدة لخدمات الفحص الفني للمركبات الخفيفة

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة أدنوك للتوزيع مؤخراً اتفاقية تقضي بتنويع وتعزيز خدمات مراكز الفحص الفني للمركبات الخفيفة التي تديرها أدنوك للتوزيع على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يأتي توقيع الاتفاقية تعزيزاً لمبادئ الشراكة الاستراتيجية للطرفين في مجالات ترسيخ قواعد السلامة المرورية.

وقع الاتفاقية عن جانب القيادة العامة لشرطة أبوظبي سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وعن جانب شركة أدنوك للتوزيع المهندس سعيد مبـارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبحضور عدد من المسؤولين في كلا الجهتين.

ووفقا لوكالة انباء الإمارات، تقدم أدنوك للتوزيع خدمات الفحص الفني للمركبات الخفيفة في 21 مركزاً على مستوى إمارة أبوظبي، منها 8 مراكز في مدينة أبوظبي وضواحيها، و6 مراكز في منطقة العين، و7 مراكز في منطقة الظفرة.

وأدرجت الاتفاقية بنوداً تقضي بإضافة نوعين من الخدمات الجديدة والمبتكرة إلى خدمات الفحص الفني للمركبات الخفيفة، اختصت الأولى بالخدمات المقدمة ضمن مراكز الفحص الفني، والتي شملت إضافة خيارات خدمة الفحص الفني العاجل ، وزيادة عدد مسارات الفحص الفني داخل جزيرة أبوظبي للتسهيل على المراجعين ولمواكبة العدد المتنامي للمركبات.

أما الثانية فقد ركزت على تعزيز التواجد الجغرافي لخدمات فحص المركبات، من خلال إضافة خدمة تنفيذ عمليات فحص المركبات في مواقع تواجدها خارج مراكز الفحص، فضلاً عن توفير خدمات الفحص في عدد من مراكز التسوق المختارة على مستوى إمارة أبوظبي.

وستعلن أدنوك للتوزيع في المستقبل القريب عن باقة أخرى من الخدمات الجديدة والمبتكرة والتي سيتم توفيرها لعملاء مراكزها للفحص الفني للمركبات الخفيفة.

تجدر الإشارة إلى أن أدنوك للتوزيع تحرص على الاستثمار في كوادرها البشرية العاملة في مراكز الفحص الفني التابعة لها، حيث توفر لهم فرص التدريب الفني اللازم لمواكبة مسيرة التقدم المتواصل في تقنيات الفحص ونوعية المركبات والتقنيات المدرجة فيها، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تقليص الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ عملية الفحص إلى ما لا يزيد عن 10 دقائق فحسب.

 

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