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مواصلات

نجاح تجربة تشغيل قطار الحرمين بسرعة 300 كيلومتر في الساعة

أريبيان بزنس
الخميس، 15 يونيو 2017
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نجاح تجربة تشغيل قطار الحرمين بسرعة 300 كيلومتر في الساعة

أكد الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية، نجاح الاختبارات التشغيلية التجريبية لمشروع قطار الحرمين والوصول بسرعة القطار إلى 300 كيلو متر في الساعة خلال رحلة تجريبية بين محطتي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال الرميح إن مشروع قطار الحرمين ــ الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحافظة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي و" مدينة الملك عبدالله الاقتصادية " ـــ يسير بخطوات متسارعة ومن المقرر استكمال المشروع مع نهاية العام الحالي 2017.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين الممتد يبلغ طوله حوالي 450 كيلو مترا وهو عبارة عن خط حديدي كهربائي يربط المدينتين المقدستين ــ مكة المكرمة والمدينة المنورة ــ لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والمواطنين والمقيمين فيما يقطع المسافة بينهما خلال ساعتين وصمم لخدمة 60 مليون راكب سنويا خلال 35 قطارا مجهزا بمختلف وسائل الراحة ويعمل وفق أحدث نظم التشغيل العالمية.

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