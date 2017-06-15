بسبب ضيق الوقت.. السعودية للخدمات الأرضية تعين أجانب

بررت الشركة السعودية للخدمات الأرضية -التابعة للناقلة الوطنية الخطوط الجوية السعودية التي تديرها الدولة- تعيينها 60 موظفاً أجنبياً للعمل في الكاونترات التابعة للشركة براتب شهري يصل إلى 6 آلاف ريال (1600 دولار) بضيق الوقت وزيادة عدد المعتمرين والحجاج هذا العام بنسبة 20 بالمئة.

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية أمس الأربعاء عن مسؤول بالشركة السعودية للخدمات الأرضية إن الموظفين المعينين من الجنسية الفلبينية وتمتد عقودهم لمدة سنتين، موضحاً أن الشركة احتاجت لتوظيفهم لخبرتهم في تشغيل أنظمة الشركات، فهم متدربون بشكل كاف ولديهم الخبرة في 4 أو 5 أنظمة تشغيل، وفي حال استقطاب الشباب السعوديين في هذا الوقت فلن تتمكن الشركة من تدريبهم بشكل كاف لضيق الوقت.