3362 مخالفة سرعة قبيل الإفطار في الشارقة

كشفت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن أجهزة ضبط السرعة (الرادار) المنتشرة في مختلف شوارع مدينة الشارقة سجلت 3326 مخالفة على مركبات تجاوزت سرعتها خلال الفترة التي تسبق موعد الإفطار ببضع دقائق منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وتم رصد هذه المخالفات في إطار الإحصائيات الدورية التي تقوم بها إدارة المرور والدوريات، لوضع حلول للمشكلات المرورية وتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية لضبط أمن الطرق.

وأوضح الرائد خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، وفقا لصحيفة البيان ، أن مخالفات السرعة الزائدة لا تزال تمثل هاجساً كبيراً، حيث تسعى شرطة الشارقة لاتخاذ كل ما يمكن من تدابير وقائية للحد منها، من خلال تكثيف نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإطلاق حملات التوعية المرورية المكثفة التي تتضمن توجيه الرسائل التوعوية إلى السائقين وأصحاب المركبات.

بالإضافة إلى التوسع في نشر أجهزة ضبط السرعة (الرادار) على كافة الطرق الحيوية في إمارة الشارقة، حيث ضاعفت الإدارة من جهودها في هذا المجال خلال شهر رمضان للحد من خطورة السرعة قبل الإفطار.

وذكر أن هناك بعض السائقين، في محاولة منهم للحاق بموعد الإفطار مع أسرهم، يرتكبون مخالفات مرورية خطرة، مثل السرعة الزائدة، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، الأمر الذي يعرض حياتهم وسلامتهم، وحياة وسلامة مستخدمي الطريق للخطر.

مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، قامت كذلك ومن خلال استراتيجيتها، لجعل الطرق أكثر أمناً، ضمن حملة أمن وأمان في رمضان، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، بتوزيع وجبات إفطار على سائقي المركبات، الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم في موعد الإفطار.

وذلك بعدد من المواقع في مدينة الشارقة، للإسهام في الحد من الحوادث المرورية، خلال الأيام المتبقية من الشهر الفضيل، والحد من تعجل قائدي المركبات وسرعتهم، وزيادة التوعية المرورية. ودعا نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة السائقين الذين يقودون، خصوصاً قبل أذان المغرب، إلى ضرورة القيادة بتأنّ، وعدم السرعة لإدراك الإفطار.