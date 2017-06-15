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المملكة القابضة السعودية تستحوذ على 7% من شركة كريم بـ233 مليون ريال

أريبيان بزنس
الخميس، 15 يونيو 2017
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المملكة القابضة السعودية تستحوذ على 7% من شركة كريم بـ233 مليون ريال

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة المملكة القابضة التابعة لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أنها استحوذت أمس الأربعاء على نسبة 7.11 بالمئة من شركة #كريم لخدمات نقل الركاب في صفقة بلغت قيمتها 62 مليون دولار (232.5 مليون ريال).


وقالت المملكة القابضة، ومقرها السعودية، في بيان للبورصة على موقع "تداول" إن شركة المملكة القابضة "استحوذت على نسبة 7.11% من شركة كريم بتاريخ التاسع عشر من شهر رمضان عام 1438 هـ (الموافق 14-06-2017)... في صفقة بلغت 62 مليون دولار أمريكي (232.5 مليون ريال) وذلك بالاستثمار في زيادة رأس مال شركة كريم وكذلك شراء حصة من السوق ليبلغ إجمالي نسبة ملكية شركة المملكة القابضة في كريم 7.11%".

 

وأضافت "يعتبر استثماراتنا في شركة كريم امتداداً لإستراتيجية شركة المملكة القابضة للاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة وسوف يضمن هذا الاستثمار في القوائم المالية ابتداءً من الربع الثاني من العام الحالي".

 

وسمحت السعودية، العام الماضي، بخدمات شركات وجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية، وضخت استثمارات حكومية كبيرة في شركتي كريم ومنافستها #أوبر لدعم خطتها للإصلاح الاقتصادي حتى العام 2030 خصوصاً هدفها لانضمام المزيد من النساء إلى سوق العمل.

 

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي اشترى في يونيو/حزيران 2016 حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في #اوبر، وضخت شركة الاتصالات السعودية المملوكة للدولة 100 مليون دولار (حوالي 375 مليون ريال) في #كريم في ديسمبر/كانون الأول 2016. 

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