المملكة القابضة السعودية تستحوذ على 7% من شركة كريم بـ233 مليون ريال

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة المملكة القابضة التابعة لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أنها استحوذت أمس الأربعاء على نسبة 7.11 بالمئة من شركة #كريم لخدمات نقل الركاب في صفقة بلغت قيمتها 62 مليون دولار (232.5 مليون ريال).





وقالت المملكة القابضة، ومقرها السعودية، في بيان للبورصة على موقع "تداول" إن شركة المملكة القابضة "استحوذت على نسبة 7.11% من شركة كريم بتاريخ التاسع عشر من شهر رمضان عام 1438 هـ (الموافق 14-06-2017)... في صفقة بلغت 62 مليون دولار أمريكي (232.5 مليون ريال) وذلك بالاستثمار في زيادة رأس مال شركة كريم وكذلك شراء حصة من السوق ليبلغ إجمالي نسبة ملكية شركة المملكة القابضة في كريم 7.11%".