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هرجيسا في الصومال وجهة العربية للطيران الجديدة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 14 يونيو 2017
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هرجيسا في الصومال وجهة العربية للطيران الجديدة

أعلنت العربية للطيران أول واكبر ناقلة اقتصادية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليوم عن انضمام هرجيسا في الصومال إلى وجهاتها الافريقية ضمن الشبكة الدولية للناقلة وذلك ابتداء من الرابع من يوليو المقبل.

وتخدم العربية للطيران حاليا ست وجهات في مصر والسودان وكينيا من مركزها الرئيسي في الشارقة، وسيتم تشغيل رحلة هرجيسا - صوماليلاند بمعدل رحلتين اسبوعيا أيام الثلاثاء والجمعة.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن مدينة هرجيسا تمنح لزوارها تجربة تمزج بين الأصالة والمعاصرة في كل شارع وكل جادة وهي توفر لزوارها كل ما يمكن أن يتطلعوا له من أسواق تراثية لمراكز تسوق وغيرها ويسعدنا اضافة هذه الوجهة التي ستسهم في تعزيز مكانة هرجيسا كوجهة سياحية وتجارية لقطاع واسع من الزوار.

وتعتبر هرجيسا التي تشهد تنمية اقتصادية كبيرة مركزا تجاريا تنشط فيه قطاعات الإنشاء والتجزئة وقطاع التعدين وتحديدا في مجال الأحجار الكريمة.

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