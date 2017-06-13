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الطيران المدني السعودي: يحق للمسافر المطالبة بتعويض ورحلة بديلة إذا ألغيت الرحلة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 13 يونيو 2017
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الطيران المدني السعودي: يحق للمسافر المطالبة بتعويض ورحلة بديلة إذا ألغيت الرحلة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أنه بحسب اللائحة التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العملاء -التي تم تطبيقها قبل أيام- يحق للعميل مطالبة الناقل الجوي بتوفير رحلة بديلة أو إعادة الجزء غير المستخدم من التذكرة إضافة إلى حصوله على تعويض مناسب في حال ألغيت رحلته.

 

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر مساء أمس الإثنين أن اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء تضمن للعميل مطالبة الناقل الجوي بحقوقه إذا تم إلغاء الرحلة الداخلية قبل 7 أيام من موعدها أو ألغيت الرحلة الدولية قبل 14 يوماً من موعدها.

 

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني خلال الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العملاء ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي (7 يونيو/حزيران 2017) مشددة على أهمية تعريف المسافرين بحقوقهم وتسهيل كافة الصعوبات التي تواجههم، وذلك بعد تأخر تطبيقها مدة سنة.

 

وكان وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان وافق، قبل أكثر من سنة، على اللائحة التنفيذية لحماية العملاء، وإلغاء ما كان يعرف باللائحة التنفيذية لحماية المستهلك التي من المفترض بدء العمل بها منذ يوم 13 يوليو/تموز 2016، إلا أنه تم تأجيل موعد تطبيقها حتى يوم الأربعاء الماضي.

 

وتنظم اللائحة عمل شركات الطيران المحلية والأجنبية العاملة في كافة مطارات المملكة، ومن أبرزها مادة الغرامات التي أكدت فيها على عدم الإخلال بالتعويضات المستحقة للعملاء وفقاً لأحكامها التي تنص على معاقبة الناقل الجوي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف  ريال (2667 دولار)، ولا تزيد عن 25 ألف ريال (6668 دولار) لكل من يخالف أحكام اللائحة الجديدة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

 

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