الطيران المدني السعودي: يحق للمسافر المطالبة بتعويض ورحلة بديلة إذا ألغيت الرحلة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أنه بحسب اللائحة التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العملاء -التي تم تطبيقها قبل أيام- يحق للعميل مطالبة الناقل الجوي بتوفير رحلة بديلة أو إعادة الجزء غير المستخدم من التذكرة إضافة إلى حصوله على تعويض مناسب في حال ألغيت رحلته.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر مساء أمس الإثنين أن اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء تضمن للعميل مطالبة الناقل الجوي بحقوقه إذا تم إلغاء الرحلة الداخلية قبل 7 أيام من موعدها أو ألغيت الرحلة الدولية قبل 14 يوماً من موعدها.