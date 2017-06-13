طائرة كويتية تتعرض لحادث أرضي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، مساء أمس الاثنين، تعرّض إحدى طائراتها من نوع إيرباص (إيه 320- 214) لحادث أرضي بسبب فشل وصلة رابطة بسيارة السحب الخاصة بالطائرات مؤكدة إنزال جميع ركاب الطائرة بسلام وعدم تعرض أي من ركاب الطائرة لأي أذى.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أوضحت الخطوط الجوية الكويتية -الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت- في بيان أن الحادث نتج عنه تعرض نظام الهبوط الخاص بمقدمة الطائرة لبعض الأضرار المحدودة، وتسبب ذلك في احتكاك أسفل الطائرة بالسطح العلوي لسيارة سحب الطائرات.
وأكدت الشركة حرصها على سلامة ركابها وتطبيقها لجميع إجراءات السلامة المطلوبة من الإدارة العامة للطيران المدني والهيئات الدولية المختلفة.
وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق فنية لتحديد الأسباب التي أدت لهذه الحادثة واتخاذ اللازم حسب الإجراءات المعتمدة.
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