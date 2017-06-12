السعودية والإمارات تزيدان عدد الرحلات الجوية بينهما بمعدل 86 أسبوعياً

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية مذكرة تفاهم لزيادة عدد الرحلات بين الدولتين الخليجيتين بمعدل 86 رحلة أسبوعياً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه خلال اجتماع بين الطرفين، تمت مناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وكيفية تطوير العلاقات بين الهيئتين وبين الناقلات الجوية الوطنية للدولتين.