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مواصلات

السعودية والإمارات تزيدان عدد الرحلات الجوية بينهما بمعدل 86 أسبوعياً

أريبيان بزنس
الاثنين، 12 يونيو 2017
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السعودية والإمارات تزيدان عدد الرحلات الجوية بينهما بمعدل 86 أسبوعياً

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية مذكرة تفاهم لزيادة عدد الرحلات بين الدولتين الخليجيتين بمعدل 86 رحلة أسبوعياً.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه خلال اجتماع بين الطرفين، تمت مناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وكيفية تطوير العلاقات بين الهيئتين وبين الناقلات الجوية الوطنية للدولتين.

 

وأعلنت طيران الإمارات اليوم الإثنين أنها تتفاوض مع السعودية لزيادة عدد الرحلات بين دبي والرياض وجدة.

 

وتسير الناقلات الإماراتية الأربع (#الاتحاد_للطيران و#طيران_الإمارات و#فلاي_دبي و#العربية_للطيران) بالإضافة للناقلات السعودية (#الخطوط_السعودية و#طيران_ناس) مئات الرحلات أسبوعياً بين مختلف مطارات الدولتين.

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