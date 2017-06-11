"طرق دبي" تطلق خاصية الدفع عبر نظام الرد الآلي لخدمات مركز الاتصال﻿

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع شركة أفايا المتخصصة في مجال الاتصالات الرقمية، خاصية الدفع ببطاقة الائتمان عبر نظام الدفع الآلي لمركز الاتصال 8009090 ، وذلك للمخالفات المرورية، وتجديد رُخص القيادة، وإصدار بدل فاقد أو تالف لرُخص القيادة،، وتجديد ملكيات المركبات، وإصدار بدل فاقد أو تالف لملكيات المركبات، فضلا عن دفع رسوم إضافة شعار دبي الجديد على لوحة مركبة، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير وقت وجهد المتعاملين، وتجسيدا للغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس"، ووفقا لتوجهات "المدينة الذكية" لحكومتنا الرشيدة.

وقال السيد أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي خدمة المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة: إن نظام الدفع ببطاقة الائتمان عبر الرد الآلي لمركز الاتصال 8009090 بدأ بتجريبه على تسديد المخالفات المرورية، وعقب نجاح التجربة تم تطبيقه على عدد من الخدمات، بالتعاون مع شركة "أفايا، وهي: تجديد رُخص القيادة، وإصدار بدل فاقد أو تالف لرُخص القيادة،، وتجديد ملكيات المركبات، وإصدار بدل فاقد أو تالف لملكيات المركبات، فضلا عن دفع رسوم إضافة شعار دبي الجديد على لوحة مركبة، مؤكدا أن النظام يتمتع بإجراءات تقنية تمنع أي حالة تحايل إلكتروني عند فقدان بطاقة ائتمان المتعامل ووقوعها في أيدي أشخاص آخرين، وذلك عبر خطوات تفصيلية يتلقاها المستخدم من النظام، مما يوفر أعلى درجات الضمان لدى المتعامل مع شعوره بالاطمئنان والراحة عند استخدامه لهذه التقنية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل من خلال هذا النظام على تحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس"، وهو ترجمة عملية لتوجهات مبادرة "المدينة الذكية" التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، خاصة أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل على أن تكون أول جهة حكومية قادرة على الاستفادة من بوابة الدفع الآمن في حكومة دبي الذكية.