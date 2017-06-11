Arabian business
مواصلات

"طرق دبي" تطلق خاصية الدفع عبر نظام الرد الآلي لخدمات مركز الاتصال﻿

أريبيان بزنس
الأحد، 11 يونيو 2017
"طرق دبي" تطلق خاصية الدفع عبر نظام الرد الآلي لخدمات مركز الاتصال﻿

 أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع شركة أفايا المتخصصة في مجال الاتصالات الرقمية، خاصية الدفع ببطاقة الائتمان عبر نظام الدفع الآلي  لمركز الاتصال 8009090 ، وذلك للمخالفات المرورية، وتجديد رُخص القيادة، وإصدار بدل فاقد أو تالف لرُخص القيادة،، وتجديد ملكيات المركبات، وإصدار بدل فاقد أو تالف لملكيات المركبات، فضلا عن دفع رسوم إضافة شعار دبي الجديد على لوحة مركبة، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير وقت وجهد المتعاملين، وتجسيدا للغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس"، ووفقا لتوجهات "المدينة الذكية" لحكومتنا الرشيدة.

وقال السيد أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي خدمة المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة: إن نظام الدفع ببطاقة الائتمان عبر الرد الآلي لمركز الاتصال 8009090 بدأ بتجريبه على  تسديد المخالفات المرورية، وعقب نجاح التجربة تم تطبيقه على عدد من الخدمات، بالتعاون مع شركة "أفايا، وهي: تجديد رُخص القيادة، وإصدار بدل فاقد أو تالف لرُخص القيادة،، وتجديد ملكيات المركبات، وإصدار بدل فاقد أو تالف لملكيات المركبات، فضلا عن دفع رسوم إضافة شعار دبي الجديد على لوحة مركبة، مؤكدا أن النظام يتمتع بإجراءات تقنية تمنع أي حالة تحايل إلكتروني عند فقدان بطاقة ائتمان المتعامل ووقوعها في أيدي أشخاص آخرين، وذلك عبر خطوات تفصيلية يتلقاها المستخدم من النظام، مما يوفر أعلى درجات الضمان لدى المتعامل مع شعوره بالاطمئنان والراحة عند استخدامه لهذه التقنية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل من خلال هذا النظام على تحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس"، وهو ترجمة عملية لتوجهات مبادرة "المدينة الذكية" التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، خاصة أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل على أن تكون أول جهة حكومية قادرة على الاستفادة من بوابة الدفع الآمن في حكومة دبي الذكية.

 

وأضاف محبوب: إن الخدمة التقنية الجديدة أسفرت عن تسهيل إنجاز المعاملات، وتقليل وقت انتظار المتعاملين عند اتصالهم بمركز الاتصال، وإن هيئة الطرق والمواصلات لديها خطط مستقبلية بشأن اتباع أفضل المعايير العالمية في انتهاج أحدث التقنيات في تقديم خدماتها للجمهور، وكيفية الاستفادة منها بالطريقة المثلى، وإنها تحرص على فتح قنوات جديدة للتواصل مع المتعاملين، خاصة أن إسعاد الناس يقع على قائمة التوجهات الاستراتيجي للهيئة.

من جانبه، قال السيد نضال أبو لطيف، رئيس شركة "أفايا" بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا المحيط الهادي، تربطنا مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، شراكة استراتيجية وطيدة، اثمرت عن العديد من الفوائد العصرية لتسهيل حياة المقيمين في الدولة، ويهدف كلانا إلى تقديم تجربة عميل غنية ومواكبة للتطلعات الرقمية التي ينتهجها المتعاملون اليوم، وإننا نحرص سويا على مواصلة الابتكار وخلق الحلول الجذابة.  

 

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في مواصلات

الإمارات: 8 وفيات و66 إصابة «مرورية» في الأسبوع الأول من رمضان

الطاير يعتمد استراتيجية "طرق دبي" في التنقل ذاتي القيادة

دبي تبدأ تجربة صبغ شوارع تخفيض السرعة باللون الأحمر

الاتحاد الأوروبي يقترح قواعد جديدة للمنافسة في مجال الطيران

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مدرسة في دبي تطلق أول برنامج ماجستير للصغار في المنطقة

"الإتحاد" الإماراتية تحذر من رابط مزور باسمها ينشر أخبارا زائفة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »