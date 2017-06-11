الإمارات: 8 وفيات و66 إصابة «مرورية» في الأسبوع الأول من رمضان

توفي 8 أشخاص وأصيب 66 آخرون في 48 حادثا مروريا وقع على مستوى الدولة، في الفترة من 27 مايو الماضي حتى 3 يونيو الجاري أي في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بحسب ما كشفت عنه الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية.

وأوضحت الإحصائية أن حوادث الصدم جاءت في مقدمة الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك حيث بلغ عددها 30 حادثاً، يليها حوادث الدهس وبلغ عددها 10 حوادث، وتأتي حوادث التدهور في المرتبة الثالثة وبلغ عددها 8 حوادث، وأسفرت هذه الحوادث عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 66 شخصا من بينهم إصابة 10 أشخاص بإصابات بليغة و31 إصابة متوسطة، و25 إصابة بسيطة وفقا لصحيفة البيان.

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