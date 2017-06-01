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مواصلات

طيران الإمارات تدشن أول خدمة مباشرة من دبي كرواتيا

أريبيان بزنس
الخميس، 1 يونيو 2017
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طيران الإمارات تدشن أول خدمة مباشرة من دبي كرواتيا
توظف طيران الإمارات 250 شخصاً يحملون الجنسية الكرواتية

حطت رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 129" اليوم في مطار فرانكو تودمان (بليسو) الدولي مدشنةً بذلك أول خدمة يومية من دون توقف بين دبي وزغرب.

وتلقت طائرة الإمارات البوينج777-300ER  تحية برشاشات المياه وعروض الرقص التقليدية الكرواتية أثناء سيرها على أرض المطار، وكان على متنها أكثر من 350 مسافراً.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نقلت الطائرة مسافرين من أكثر من 16 دولة تخدمها طيران الإمارات، شملت تايوان وأستراليا والهند ودولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا والصين واليابان وسنغافورة وجنوب أفريقيا، ما يؤكد مدى أهمية هذا الخط ويسلط الضوء على موقع زغرب المميز كنقطة اتصال مع عدة دول في وسط وجنوب شرق أوروبا.

وتولى قيادة طائرة الإمارات في رحلتها الأولى إلى زغرب القبطان الإماراتي راشد الإسماعيلي ومساعده الضابط أول مارين زدريليك المولود في كرواتيا. وتوظف طيران الإمارات 250 شخصاً يحملون الجنسية الكرواتية ويعملون في قيادة الطائرات وأطقم الخدمات الجوية وفي مكتب الحجوزات بفندق ويستن في زغرب.

وتتيح الرحلة اليومية الجديدة إمكانية وصول المسافرين إلى أكثر من 80 وجهة عالمية ضمن شبكة طيران الإمارات، تشمل وجهات مثل شنغهاي وبانكوك وبكين وكوالالمبور وسيدني وملبورن، مع فترات انتظار قصيرة في مقر الناقلة الرئيس بدبي.

وتخدم طيران طائرات زغرب بطائرات البوينج 777-300ER  بتوزيع الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الأولى تحتوي على مقاعد تتحول إلى أسرة مستوية بالكامل، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

وكما هو الحال على جميع رحلات طيران الإمارات، يحظى المسافرون بمستوى سخي من الأمتعة المجانية، يصل إلى 35 كيلوغراماً لمسافري الدرجة السياحية، و40 كيلوغراماً لمسافري درجة رجال الأعمال و50 كيلوغراماً لمسافري الدرجة الأولى.

ويستمتع الركاب في جميع الدرجات بنظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفية الجوي ice الذي يوفر حتى 2500 قناة منوعة تعرض الأفلام الحديثة والكلاسيكية والوثائقية والموسيقى وألعاب الفيديو حسب الطلب، وكذلك بأفضل الخدمات وأشهى الوجبات التي يقدمها أفراد أطقم الخدمات الجوية.

وكانت رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 129" قد أقلعت في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم (الخميس 1 يونيو)، ووصلت إلى زغرب في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي. أما رحلة العودة "ئي كيه 130"، فتقلع تقلع من مطار فرانكو تودمان (بليسو) الدولي في زغرب في الساعة 3:35 عصراً لتصل إلى دبي في الساعة 11:05 ليلاً.

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