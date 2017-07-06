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السعودية: بدء الخطط التشغيلية لمطار جدة الجديد

أريبيان بزنس
الخميس، 6 يوليو 2017
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السعودية: بدء الخطط التشغيلية لمطار جدة الجديد

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية اليوم الخميس أن الشركة السانغفورية المشغلة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة بدأت التحضيرات اللازمة للبدء في وضع الخطط التشغيلية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والأهلية كافة.

 

وأضافت صحيفة "عكاظ" السعودية -نقلاً عن مسؤولين فنيين- إنه من المرجح أن يتم تشغيل المطار في منتصف العام 2018، كما ستوقع الأحد القادم اتفاقية مع الخطوط الجوية العربية السعودية بهدف الانتهاء من أعمال الصالات الخاصة بالدرجة الأولى، ورجال الأعمال، ومن المقرر الانتهاء من جميع التصاميم اللازمة لذلك.

 

وأكد المسؤولون أنه تتم حالياً الأعمال التجريبية للسيور والقطار الآلي، كما يتم ربط مسار قطار الحرمين بالمطار الذي من المتوقع أن "يتم تشغيله التجريبي منتصف 2018 ، لكي يوافق موسم حج العام القادم".

 

وكان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان أعلن في أبريل/نيسان الماضي أن نسبة الإنجاز في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد تصل حوالي 88 بالمئة موضحاً أن الشركة المشغلة للمطار هي شركة مطارات شانغي الدولية، ضمن عقد مدته 20 عاماً.

 

 

 

 

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