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مواصلات

المري يتفقد إجراءات تفتيش الأجهزة الالكترونية في مطار دبي الدولي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 يوليو 2017
المري يتفقد إجراءات تفتيش الأجهزة الالكترونية في مطار دبي الدولي

في إطار جولات سعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام الشرطة دبي للإدارات ومراكز الشرطة يرافقه سعادة اللواء احمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ والعميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات ونائبه العميد عبد الله حسين خان والعقيد أحمد عبيد المهيري مدير إدارة أمن مبنى ٣.بزيارة الى الإدارة العامة للأمن المطارات مبنى ٣ كونكرس (A) وذلك بهدف الاطلاع على إجراءات التفتيش الإضافية على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية  وذلك بعد  رفع الحظر عن حمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة باليد على متن رحلات طيران الإمارات من قبل هيئة النقل الأمريكية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، و أمن طيران الإمارات بإجراء الترتيبات اللازمة للتفتيش الإضافي على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الامريكية على متن طيران الإمارات.

واكد سعادته انه بفضل السياسة الحكيمة لطيران الامارات وحرصها على توفير اعلى معايير الامن والسلامة على متن جميع طائراتها  

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