الحكومة السورية تدرس إنشاء مطار جديد في دمشق ومرفأ بديل في اللاذقية

طلب مجلس الوزراء السوري من وزارة النقل إعداد دراسة حول إنشاء مطار جديد لمدينة دمشق يكون بديلا للمطار الحالي ووفق أحدث المواصفات العالمية والقوانين الدولية الناظمة لبناء المطارات.

ويبدو أن هناك اتجاها لجعل المطار الحالي مخصصا للرحلات الداخلية فقط .

وقالت صحيفة الوطن السورية أن المجلس طلب أيضا إعداد دراسة لإحداث مرفأ بديل لمرفأ اللاذقية الحالي والاستفادة من ميزات المكان المتوضع عليه المرفأ الحالي في نواح أخرى.

وقد استحوذ مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس السوري بشار الأسد في مجلس الوزراء مؤخراً على معظم مناقشات المجلس في جلسته الأسبوعية يوم أمس، حيث ناقش المجلس الإطار التنفيذي والرؤى الأولية للمشروع القائم على قياس ودعم الأداء الإداري بالدرجة الأولى، وتم عرض الملامح الأساسية لمؤشرات قياس الأداء الإداري المعتمدة وإجراءات عملية القياس وتحديد البنى اللازمة لتنفيذ المشروع من بنى إلكترونية وإدارية والمهام التي سوف يقوم هذا المشروع بتنفيذها.

وبحسب بيان للمجلس حصلت «الوطن» على نسخة منه، أكد رئيس المجلس عماد خميس أهمية المشروع في إعادة بناء الدولة السورية وإدارة المؤسسات كافة معتبراً أنه النواة الأساسية لبناء سورية وبالتالي محكوم عليه بالنجاح، مشيراً إلى دوره في محاربة الخلل والفساد، مؤكداً أهمية خلق حوامل بشرية لهذا المشروع الإداري الكبير.

وخلال اجتماع الحكومة أمس قدّم وزير الموارد المائية نبيل الحسن عرضاً حول الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الحكومية المكلفة متابعة تنفيذ المشروعات كافة التي تم إطلاقها خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس الوزراء عماد خميس إلى محافظة حماة مؤخراً.

وكلف المجلس وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس رئيس لجنة المتابعة الحكومية المكلفة عودة الخدمات كافة إلى أحياء مدينة حلب التي أعاد الجيش العربي السوري الاستقرار والأمان إليها بالوقوف على احتياجات ريف محافظة حلب ووضعها ضمن مصفوفة واضحة لإعادة بناء وتأهيل ريف المحافظة من جميع النواحي الخدمية والاقتصادية.





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