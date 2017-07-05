حافلات مان تدخل سوق الرياض

أعلنت شركة مان للشاحنات والحافلات الشرق الأوسط (MAN Truck & Bus)، عن توقيع كل من الجهة المسؤولة عن تشغيل الحافلات في المملكة العربية السعودية، الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، والهيئة المستقلة للنقل في باريس (RATP Dev)، على عقد لتوريد 242 حافلة من طراز مان ليونز سيتي إم، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش المؤتمر العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP الذي اختتم أعماله مؤخراً في مدينة مونتريال.

وستكون الحافلات، المقرر تسليمها في العام 2018، أول حافلات الشركة التي يتم توريدها إلى العاصمة السعودية، الرياض. وستتولى شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، الموزع الحصري لشركة مان للشاحنات والحافلات الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية، الإشراف على عملية تسليم هذه الحافلات، وستعمل عن قرب مع العملاء لضمان استيفاء أعلى معايير الجودة والسلامة.

وكانت سابتكو والهيئة المستقلة للنقل في باريس تعملان سوياً من خلال المشروع المشترك تحت اسم الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة (PTC) منذ العام 2014، والتي تضطلع بمهمة بناء شبكة النقل العام في المملكة العربية السعودية من الصفر. وتتولى الهيئة المستقلة للنقل في باريس، والتي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقراً لها مسؤولية تشغيل الحافلات، في حين تتكفل سابتكو بمهمة إدارة الأسطول. وإجمالاً، فإن المخططات تقتضي بناء 100 خط مواصلات عامة مع 1,000 حافلة.

وقد تم تصميم حافلات مان ليونز سيتي إم لتوفر تجربة ممتعة وأكثر كفاءة في مجال النقل. وستكون الحافلات بطول 10.5 متر، وتأتي مزودة بمحركات تتوافق مع الفئة يورو 5 بقوة 290 حصان (213 كيلوواط). وتلبية للحاجة الملحة لوسائل النقل في الرياض، تتسم هذه الحافلة برحابتها وتضم 29 مقعداً يوفرون مساحة مريحة للجلوس، إضافة إلى زجاج ملون ونظام تكييف عالي الأداء. وكما هو الحال مع المقصورة الداخلية، فقد تم تصميم هذه الحافلة من الخارج خصيصا لتلبية متطلبات العملاء، بما في ذلك إنشاء هوية موحدة لشبكة النقل العام الجديدة.

وقال فرانز فون ريدويتز، المدير العام لشركة مان للشاحنات والحافلات الشرق الأوسط: "تشكل هذه الخطوة مدخلاً هاماً لشركتنا للمساهمة في تطوير مشهد النقل في المملكة العربية السعودية. ونحرص من خلال توفير حافلات مان ليونز سيتي، على لعب دور محوري في ربط الأشخاص والمدن في المملكة، ونحن على ثقة بقدرتنا على الارتقاء بشراكتنا لتحقيق المزيد من النجاح في السنوات القادمة".

ومن جانبه، قال طاهر الخطيب، المدير العام لشركة الحاج حسين صالح وشركاه المحدودة: "بصفتها إحدى أعرق موزعي المركبات في شبه الجزيرة العربية، تقدم شركة الحاج حسين صالح وشركاه خبرة وامكانات كبيرة في مجال المركبات التجارية، ذلك إلى جانب شبكة واسعة من الفروع على امتداد المملكة. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركة مان للشاحنات والحافلات الشرق الأوسط عن كثب لتعزيز مساهمتنا في تطوير قطاع المواصلات داخل الرياض والمشاركة في عملية التحول التي يمر بها نظام النقل العام في المدينة".





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