وظائف شاغرة بشركة طيران أديل السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت طيران أديل شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة للخطوط الجوية السعودية عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير وشهادة الدبلوم وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة جدة.

وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- رئيس المحاسبة المالية والرقابة: درجة البكالوريوس في (المالية / إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير مع وجود خبرة سابقة.

2- مساعد مدير الإدارة: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع وجود خبرة سابقة.

3- مدير منحدر العمليات ومراقبة الجودة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة مع وجود خبرة سابقة.

وقالت الشركة إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم (أمس) الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2017؛ ومستمر حتى يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى الرابط التالي:

http://flyadeal.mihnati.com/ar/search.php?q=/fc-2402/fpn-1

وكانت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية قد أعلنت في أبريل/نيسان 2016 عن تأسيس شركة طيران جديدة "طيران أديل" والتي تقدم خدمات النقل الجوي الاقتصادي بدرجة سفر اقتصادية واحدة، والتي كان من المقرر أن تبدأ التشغيل منتصف العام 2017 من خلال أسطول يتضمن ما يصل إلى 50 طائرة نحيفة البدن بحلول 2020.