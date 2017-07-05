زي جديد لموظفي فلاي دبي

أعلنت فلاي دبي أنها ستطرح زيا جديدا مع دخولها العام التاسع من عملياتها.

وسيرتدي الزي الجديد اكثر من 2500 موظف ينتشرون في مختلف محطات ووجهات الناقلة ومنهم الطيارون واطقم الضيافة والتدريب والمهندسون وفنيو الصيانة اضافة الى موظفي عمليات المطار والعاملون في متاجر فلاي دبي.

وهذه هي المرة الاولى التي تقوم فيها الناقلة باعادة تصميم زي موظفيها منذ انطلاق عملياتها في 1 يونيو 2009. وتتزامن هذه الخطوة مع استعداد الناقلة لتسلم اولى طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8 والتي ستنضم الى اسطول الناقلة خلال العام الجاري.

وتعقيبا على اطلاق الزي الجديد قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي " عمليات التطوير مستمرة في فلاي دبي منذ انطلاقتها، نحن مستمرون في ازالة الحواجز وتغيير الطريقة التي يسافر فيها الناس في المنطقة".

وتسعى فلاي دبي إلى إزالة عوائق السفر وتعزيز الربط بين الثقافات المختلفة على امتداد شبكتها المتنامية، وقد نجحت منذ انطلاقتها في 2009 في:

•الوصول إلى شبكة واسعة تضم 90 وجهة في 44 دولة

•ربط 62 وجهة لم تكن تتصل بدبي بخط جوي مباشر أو لم تكن أي من الناقلات الوطنية التي تتخذ من دبي مقراً تسير رحلاتٍ مباشرة إليها.

•تشغل الناقلة اسطولا يتألف من 58 طائرة يضم فقط طائرات الجيل القادم بوينج 737-800 .

وأسهمت المرونة والاستجابة التي تتمتع بهما الناقلة في دعم التنمية الإقتصادية في دبي، وذلك بالتماشي مع رؤية حكومة الإمارة، وتعزيز الحركة التجارية والسياحية مع أسواقٍ عانت سابقاً من ضعف أو غياب خدمات الربط الجوي.





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