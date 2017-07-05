أعلنت طيران الإمارات في بيان أنه تم اعتبارا من الآن رفع حظر الكمبيوترات المحمولة عن مسافري طيران الإمارات من مطار دبي الدولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

وعملت طيران الإمارات على التنسيق مع مختلف المعنيين في قطاع النقل الجوي والسلطات المحلية لتنفيذ الإجراءات الأمنية والبروتوكولات المطلوبة للامتثال للتعليمات الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة لكل الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت طيران الإمارات عن امتنانها للسلطات المحلية والجهات الأمريكية المعنية لدعمها وتشكر كل زبائنها لتفهمهم وصبرهم خلال الأشهر القليلة الماضية حين كان منع الأجهزة ساريا على رحلاتها.

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