Arabian business
مواصلات

رفع حظر الكمبيوترات المحمولة عن مسافري طيران الإمارات

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 يوليو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
رفع حظر الكمبيوترات المحمولة عن مسافري طيران الإمارات

أعلنت طيران الإمارات في بيان أنه تم اعتبارا من الآن رفع حظر الكمبيوترات المحمولة عن مسافري طيران الإمارات من مطار دبي الدولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

وعملت طيران الإمارات على التنسيق مع مختلف المعنيين في قطاع النقل الجوي والسلطات المحلية لتنفيذ الإجراءات الأمنية والبروتوكولات المطلوبة للامتثال للتعليمات الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة لكل الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت طيران الإمارات عن امتنانها للسلطات المحلية والجهات الأمريكية المعنية لدعمها وتشكر كل زبائنها لتفهمهم وصبرهم خلال الأشهر القليلة الماضية حين كان منع الأجهزة ساريا على رحلاتها.

 

 

 

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في مواصلات

المري يتفقد إجراءات تفتيش الأجهزة الالكترونية في مطار دبي الدولي

سورية تدرس إنشاء مطار جديد في دمشق ومرفأ بديل في اللاذقية

حافلات مان تدخل سوق الرياض

موانئ دبي تشغل محطة الركاب السياحية في ميناء ليماسول

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

إطلاق مكتب الشؤون الوظيفية في سوق أبوظبي العالمي

كهرباء دبي تطلق خدمة حاسبة شمس دبي للطاقة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »