شرطة أبوظبي تلغي النقاط المرورية لأكثر مِن 883 ألف سائق

بلغ عدد السائقين المستفيدين من مبادرة إلغاء النقاط المرورية من سجلهم المروري نحو 883 الف سائق على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك قبل تطبيق تعديلات اللائحة الجديدة لتكون دافعاً للسائقين لتصحيح أوضاعهم وزيادة التزامهم بقانون السير والمرور.



وأوضح الرائد سهيل فرج القبيسي رئيس قسم المخالفات وحجز المركبات بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وفق صحيفة البيان، أن إلغاء النقاط المرورية عن السائقين تم تطبيقه تماشياً مع عام الخير 2017 .

وقال إن المخالفات التي لم يشملها إلغاء النقاط من السجل المروري للسائقين قبل تطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي 21 لسنة 1995 والقرارين الوزاريين "177" و"178" لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري تضمنت المخالفات التالية: (قيادة المركبة بتهور، و السرعات الزائدة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة تشكل خطر على الجمهور، وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو ما في حكمه).

وأكد القبيسي أن إلغاء النقاط من سجل السائقين المروري، يجب أن يكون دافعاً لمرتكبي المخالفات المرورية لمراجعة سلوكياتهم للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح، بما يعزز من الجهود المبذولة في إطار الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً.

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